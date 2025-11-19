< sekcia Ekonomika
Lukoil si vyhradzuje právo domáhať sa súdnej ochrany v Bulharsku
USA uvalili sankcie na Lukoil v rámci snahy priviesť Kremeľ k mierovým rokovaniam o Ukrajine.
Autor TASR
Moskva 19. novembra (TASR) - Ruská ropná spoločnosť Lukoil v stredu uviedla, že si vyhradzuje právo domáhať sa súdnej ochrany svojich práv a oprávnených záujmov v Bulharsku po tom, ako vláda v Sofii minulý týždeň vymenovala externého správcu majetku spoločnosti Lukoil v krajine. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.
„Lukoil podniká všetky potrebné kroky na dokončenie predaja rafinérie v Burgase, siete čerpacích staníc a ďalších aktív v Bulharsku novému majiteľovi. A očakáva, že aktivity externého správcu nebudú tento proces brzdiť,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
Bulharská vláda minulý týždeň vymenovala špeciálneho správcu, ktorý bude dohliadať na prevádzku rafinérie Lukoil v Burgase po 21. novembri, keď majú nadobudnúť účinnosť sankcie USA. Špeciálny správca bude mať tiež právomoc predať aktíva spoločnosti, ak to bude potrebné. Viaceré globálne ropné firmy vrátane amerických ropných gigantov Exxon a Chevron už prejavili záujem o získanie týchto aktív.
