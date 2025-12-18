< sekcia Ekonomika
Lula: Mercosur prerokuje žiadosť o odklad podpísania dohody s EÚ
Autor TASR
Brazília 18. decembra (TASR) - Združenie Mercosur na svojom víkendovom stretnutí posúdi žiadosť Talianska o odklad podpísania dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Amerikou. Vyhlásil to vo štvrtok brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva po telefonáte s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Premiérka prezidenta požiadala, aby „sme boli trpezliví týždeň, desať dní, mesiac a Taliansko bude pripravené na dohodu,“ povedal Lula a dodal, že blok juhoamerických krajín žiadosť prerokuje. Ich rozhodnutie pravdepodobne ovplyvní aj prebiehajúci samit EÚ v Bruseli. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval na rýchle odsúhlasenie, aby predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa mohli vycestovať do Brazílie a podpísať tam dohodu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce, naopak, rozhodnutie odložiť.
Meloniová v stredu (17. 12.) uviedla, že podpísanie dohody v najbližších dňoch by bolo predčasné, keďže je ešte potrebné pracovať na zárukách pre talianskych poľnohospodárov. Svoj nesúhlas s urýchleným podpísaním dokumentu vo štvrtok potvrdil aj francúzsky prezident Macron.
Cieľom obchodnej dohody EÚ - Mercosur je posilnenie obchodu medzi EÚ a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Podľa Európskej komisie zamýšľaná zóna voľného obchodu bude najväčšou svojho druhu na svete.
Aby dohoda nadobudla platnosť, je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny členských štátov EÚ. To znamená, že by za ňu muselo hlasovať najmenej 15 krajín, ktoré spolu tvoria najmenej 65 % obyvateľov Únie. Súhlas Talianska sa považuje za kľúčový na zabezpečenie potrebnej väčšiny.
