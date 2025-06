Lula vyzval Macrona, aby dokončil obchodnú dohodu s Mercosurom

Paríž 5. júna (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyzval vo štvrtok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby dokončil obchodnú dohodu Európskej únie (EÚ) s juhoamerickým blokom Mercosur, ktorú Paríž stále odmieta. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Francúzsko je rozhodne proti ratifikácii obchodnej dohody medzi EÚ a štyrmi juhoamerickými štátmi vrátane Brazílie pre obavy, že záplava lacnejších poľnohospodárskych produktov zničí európskych farmárov.



„Táto dohoda by bola najsilnejšou odpoveďou, akú naše regióny môžu ponúknuť tvárou v tvár neistote spôsobenej návratom unilateralizmu a colného protekcionizmu,“ povedal Lula počas štátnej návštevy v Paríži s odkazom na rozsiahle clá, ktoré uvalil alebo nimi hrozí americký prezident Donald Trump.



Trump, ktorý tvrdí, že jeho clá prinesú späť pracovné miesta vo výrobe do USA, zaviedol viaceré clá na dovoz z EÚ a ďalšie plánuje.



Macron zopakoval svoje obavy z vplyvu dohody na francúzskych farmárov, pričom poukázal na rozdiely v environmentálnych predpisoch medzi EÚ a krajinami združenia Mercosur. „Neviem, ako vysvetliť našim farmárom, že v čase, keď ich žiadam, aby dodržiavali viac noriem, otvárame svoj trh v masívnom meradle ľuďom, ktorí ich nedodržiavajú vôbec,“ povedal Macron.



Zdôraznil, že problémy s klímou sa takto nevyriešia, zato hrozí „úplné zničenie nášho poľnohospodárstva“. „Preto som už predtým povedal, že túto dohodu musíme zlepšiť,“ dodal Macron.



Nemecko, Španielsko, Portugalsko a ďalšie krajiny privítali dohodu s členmi bloku Mercosur - Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom, ale Francúzsko od začiatku tvrdilo, že v súčasnej podobe je preňho neprijateľná. Na to, aby bola dohoda schválená, musí získať podporu najmenej 15 z 27 štátov EÚ, ktoré predstavujú minimálne 65 % populácie.