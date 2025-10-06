Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lula žiada Trumpa o zrušenie cla vo výške 40 % na brazílsky dovoz

Obaja prezidenti sa rozprávali 30 minút a Lula zopakoval svoje pozvanie pre Trumpa na nadchádzajúci klimatický samit v meste Belém.

Brazília 6. októbra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa počas telefonického rozhovoru v pondelok o zrušenie cla vo výške 40 %, ktoré uvalila americká vláda na brazílsky dovoz. TASR o tom informuje na základe správ AP a Bloomberg.

Obaja prezidenti sa rozprávali 30 minút a Lula zopakoval svoje pozvanie pre Trumpa na nadchádzajúci klimatický samit v meste Belém, uvádza sa vo vyhlásení z Lulovej kancelárie. Navrhol tiež možné stretnutie na samite krajín juhovýchodnej Ázie v Malajzii koncom tohto mesiaca.

Trumpova administratíva zaviedla v júli 40-percentné clo na brazílske výrobky, ktoré sa pripočítava k tzv. plošnému clu vo výške 10 % na dovoz do USA. Brazília tak čelí clám až vo výške 50 %. Washington sa tak snaží zastaviť proces s bývalým prezidentom Jairom Bolsonarom, ktorý bol v septembri odsúdený za pokus o prevrat.

Lula Trumpovi pripomenul, že Brazília je jednou z troch krajín skupiny G20 (20 najväčších svetových ekonomík), s ktorými USA generujú obchodný prebytok. Ponúkol sa, že odcestuje do Washingtonu na stretnutie s Trumpom, aby mohli pokračovať v rozhovore, ktorý začali na Valnom zhromaždení OSN začiatkom tohto mesiaca.

Brazília sa snažila využiť rozhovory na vyriešenie toho, čo považuje za nedorozumenia v oblasti obchodu a iných otázok medzi oboma vládami. Ústredným bodom sporu je právny rámec pre americké spoločnosti sociálnych médií pôsobiace v krajine, najmä po tom, čo brazílsky Najvyšší súd minulý rok dočasne pozastavil činnosť sociálnej siete X Elona Muska.
