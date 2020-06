Luthansa bude musieť zrušiť 22.000 pracovných miest

Frankfurt nad Mohanom 11. júna (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa vo štvrtok oznámila, že bude musieť zrušiť 22.000 pracovných miest na plný úväzok, pretože očakáva len pomalé a slabé ožívanie dopytu po cestovaní po pandémii nového koronavírusu. „Oživenie dopytu v sektore leteckej dopravy bude v dohľadnej budúcnosti pomalé,“ uviedla letecká spoločnosť.



Lufthansa odhaduje, že po tzv. koronakríze bude mať v prevádzke približne o 100 lietadiel menej, čo povedie k zrušeniu „celkovo 22.000 pozícií na plný úväzok v celej skupine, z toho polovica z nich bude v Nemecku“. Tieto pracovné miesta tvoria 16 % z celkovej pracovnej sily skupiny Lufthansa, ktorá má 135.000 zamestnancov. Letecká spoločnosť však uviedla, že sa bude zaoberať tým, ako by mohla využívať vládny systém dotácií miezd v prípade skrátenia pracovného času a iné krízové opatrenia, aby sa vyhla úplnému prepusteniu zamestnancov.



Lufthansu, podobne ako jej rivalov, zrazila pandémia na kolená, keďže letecká doprava sa po vypuknutí ochorenia zastavila, aby sa zabránilo jeho šíreniu. Približne 700 zo 763 lietadiel skupiny bolo uzemnených v čase, keď cestovné blokády vrcholili a Lufthansa bola nútená umiestniť 87.000 zamestnancov do vládnych schém dotácií miezd po skrátení pracovného času.



Dozorná rada spoločnosti Lufthansa minulý týždeň schválila dohodu o záchrannom úvere od nemeckej vlády v hodnote 9 miliárd eur po tom, ako spoločnosť zaznamenala v 1. štvrťroku čistú stratu 2,1 miliardy eur. Nemecká vláda získa výmenou za záchranný balík 20-percentný podiel v skupine s opciou na ďalších 5 % plus jednu akciu na zablokovanie nepriateľských prevzatí.



Po páde ceny akcií stratila letecká spoločnosť svoje miesto aj vo frankfurtskom indexe Dax 30.



„Bez výrazného zníženia personálnych nákladov počas krízy by sme prišli o možnosť na lepší reštart po jej skončení a hrozilo by nám, že skupina Lufthansa vyjde z krízy výrazne oslabená,“ uviedol Michael Niggemann, šéf oddelenia ľudských zdrojov a právnych záležitostí leteckej spoločnosti.