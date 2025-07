Lutnick: Ak chce EÚ dosiahnuť nižšie clá, musí otvoriť svoj trh

Washington 27. júla (TASR) - Termín na zavedenie ciel voči obchodným partnerom, ktorý Spojené štáty stanovili na 1. august, je konečný a nebude sa predlžovať, vyhlásil v nedeľu americký minister obchodu Howard Lutnick. Európskej únii (EÚ) odkázal, že ak chce dosiahnuť nižšie clá, musí otvoriť svoje trhy pre amerických exportérov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



„Žiadne predĺženia, žiadne ďalšie odklady. Prvého augusta budú stanovené clá. Budú zavedené. Colné orgány začnú vyberať peniaze,“ povedal Lutnick pre televíznu stanicu Fox News Sunday. Zo strany Európskej komisie (EK) je podľa neho viditeľný jasný záujem o dohodu.



„Otázkou je, či ponúknu prezidentovi Trumpovi dostatočne výhodnú dohodu, aby sa mu oplatilo upustiť od 30-percentných ciel, ktoré stanovil,“ povedal Lutnick a dodal, že Trump sa snaží zvýšiť prístup na spoločný európsky trh pre americké firmy. Konečné rozhodnutie bude na prezidentovi, uzavrel americký minister obchodu.



Podľa európskych diplomatov dohoda, o ktorej Brusel a Washington rokujú, zahŕňa základné clo vo výške približne 15 % na vývoz EÚ do Spojených štátov s výnimkami pre kritické sektory, ako sú lietadlá, drevo a liehoviny okrem vína. EÚ by sa zaviazala zvýšiť nákupy skvapalneného zemného plynu (LNG) a viac investovať v USA.



EÚ od Trumpovho návratu do Bieleho domu zasiahlo viacero nových ciel. V súčasnosti čelí 25-percentnému clu na automobily, 50-percentnému clu na oceľ a hliník a plošnému clu vo výške 10 %, ktoré Washington k 1. augustu hrozí zvýšiť na 30 % v prípade, že sa nepodarí uzavrieť obchodnú dohodu.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v nedeľu v Škótsku stretne s Trumpom. Začiatok rozhovorov je podľa agentúry DPA naplánovaný na 17.30 h SELČ. Brusel už niekoľko týždňov rokuje s Washingtonom o novej obchodnej dohode s cieľom zabrániť tomu, aby 1. augusta vstúpili do platnosti Trumpom ohlásené zvýšené clá. Prezident USA v piatok (25. 7.) pred odletom do Škótska povedal, že šanca na dosiahnutie dohody s EÚ je na úrovni približne 50 %, možno aj menej.