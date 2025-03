Lutnick: Trump stanoví presné úrovne ciel pre Mexiko a Kanadu

Washington 3. marca (TASR) - Clá pre dovoz z Kanady a Mexika do USA vstúpia do platnosti v utorok (4. 3.), ale prezident Donald Trump rozhodne, či sa bude držať plánovanej výšky 25 %. Povedal to v nedeľu (2. 3.) americký minister obchodu Howard Lutnick pre televíziu Fox News. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Je to meniaca sa situácia," povedal Lutnick. "V utorok budú zavedené clá pre Mexiko a Kanadu. Aké presne, to necháme na prezidentovi a jeho tíme, aby rokovali."



Lutnickove komentáre sú prvým náznakom, že Trumpova administratíva možno neuvalí clá vo výške 25 % na všetok tovar z Mexika a neenergetický dovoz z Kanady. Minister povedal tiež, že obe krajiny "odviedli slušnú prácu" pri zabezpečení svojich hraníc so Spojenými štátmi, aj keď tadiaľ naďalej prúdi smrtiaca droga fentanyl.



Trump vyvolal zmätok minulý týždeň, keď v súvislosti s clami pre Kanadu a Mexiko spomenul ako možný termín 2. apríl, neskôr však potvrdil pôvodný termín, ktorým je 4. marec. Povedal tiež, že od utorka sa zvýšia clá na čínsky tovar, ktoré začali platiť 4. februára, z doterajších 10 % na dvojnásobok, teda 20 %.



Aj Lutnick pre Fox News uviedol, že Trump by mal v utorok zvýšiť clá pre Čínu, kým ázijská krajina neskončí s pašovaním fentanylu do USA.