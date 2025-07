Lutnick: USA uzavrú dohody s kľúčovými partnermi

Washington 21. júla (TASR) - Americký minister obchodu Howard Lutnick v nedeľu (20. 7.) vyjadril presvedčenie, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa v nasledujúcich týždňoch uzavrie obchodné dohody s kľúčovými partnermi ešte predtým, ako v USA začnú platiť vysoké clá. TASR o tom informuje na základe správy CBS a New York Times.



Lutnick je tiež presvedčený, že obchodná dohoda s Európskou úniou (EÚ) bude čoskoro dokončená. V rozhovore pre CBS ocenil nedávny impulz vyjednávačov EÚ.



Trump tento mesiac poslal listy 25 obchodným partnerom vrátane EÚ, v ktorých im oznámil, aby od 1. augusta očakávali vyššie clá, pokiaľ neuzatvoria s USA dohodu. Pokiaľ ide o ďalšie krajiny, malé štáty budú čeliť základnému clu vo výške 10 % a zvyšné clám vo výške 25 %.



Washington už mesiace tlačí na obchodných partnerov, aby s USA rokovali, ale doteraz bolo formálne oznámených len niekoľko dohôd - so Spojeným kráľovstvom a Vietnamom. A tiež colné prímerie s Čínou. Prieskum CBS News v nedeľu ukázal, že 61 % Američanov si myslí, že administratíva sa príliš zameriava na clá.



Podľa Lutnicka si však americký ľud „zamiluje dohody, ktoré s prezidentom Trumpom uzatvárame“. Argumentoval, že prezidentova stratégia posielania listov o colných sadzbách priniesla pokrok. „To prinútilo tieto krajiny sadnúť si k rokovaciemu stolu. A buď otvoria svoje trhy, alebo zaplatia clo,“ povedal minister obchodu pre CBS News.



Jedným z najsledovanejších rokovaní je rokovanie s EÚ. Hodnota vzájomného obchodu USA a EÚ s tovarom dosiahla v minulom roku 975,9 miliardy USD (837,68 miliardy eur). To bolo viac ako s ktoroukoľvek inou krajinou. Trump pohrozil EÚ clami vo výške 30 % od budúceho mesiaca.



Európski predstavitelia dúfajú, že s Trumpom dosiahnu dohodu, ale ak nie, sú pripravení zaviesť od 1. augusta súbor odvetných ciel na americký tovar. „Som si istý, že dohodu dosiahneme,“ povedal Lutnick pre CBS.



Dvaja ďalší veľkí obchodní partneri USA - Kanada a Mexiko, boli tiež informovaní, že v budúcom mesiaci majú očakávať clá vo výške 35 % a 30 %. Lutnick označil 1. august za „tvrdý termín“ pre clá, čím zopakoval Trumpov sľub, že už „nebudú žiadne predĺženia“.



Trump totiž začiatkom apríla pohrozil balíkom ciel pre desiatky obchodných partnerov. Väčšinu z nich však pozastavil na 90 dní, aby dal priestor rokovaniam. A predtým, ako táto pauza začiatkom tohto mesiaca vypršala, predĺžil ju do 1. augusta. Ale „nič nebráni krajinám v tom, aby s nami hovorili aj po 1. auguste,“ dodal Lutnick.



Trump si stojí za svojou obchodnou stratégiou a tvrdí, že clá posilnia americkú výrobu, znížia obchodné deficity a napravia nekalé obchodné praktiky iných krajín. Ale niektoré z jeho ciel vystrašili finančné trhy a ekonómovia varujú, že vyššie dovozné clá povedú k vyšším spotrebiteľským cenám a pomalšiemu hospodárskemu rastu.



Spotrebiteľské ceny v USA minulý mesiac medziročne vzrástli o 2,7 % po zvýšení o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci.



(1 EUR = 1,165 USD)