Lutnick: USA znížia clá na oceľ, až bude EÚ ústretová v digitalizácii
EÚ opakovane dáva Američanom najavo nespokojnosť s 50-percentnými dovoznými clami, ktoré USA ukladajú na dovoz ocele a hliníka z EÚ a ktoré značne zaťažujú európsky priemysel.
Autor TASR
Brusel 24. novembra (TASR) - Americký minister obchodu Howard Lutnick v pondelok v Bruseli uviedol, že USA ponúknu nižšie clá na oceľ a hliník z EÚ, ak Brusel upraví svoje pravidlá zamerané na digitálne spoločnosti. Uviedol to pred novinármi po skončení rokovaní ministrov členských krajín EÚ zodpovedných za obchodnú politiku, informuje spravodajca TASR.
Lutnick zdôraznil, že ak sa EÚ podarí nájsť vyvážený prístup k digitálnym pravidlám EÚ (ktoré postihujú veľké americké digitálne platformy), čo je podľa jeho slov možné, bude s Bruselom spolupracovať na riešení problému s oceľou a hliníkom.
Američania sa zas netaja tým, že im prekážajú súdne konania Európskej komisie (EK) proti americkým spoločnostiam, ako sú Google, Amazon, Apple či Microsoft. Prezident USA Donald Trump opakovane kritizoval Zákon o digitálnych službách (DSA) a Zákon o digitálnych trhoch (DMA), ktoré platia v Únii.
„Spojené štáty majú značné obavy týkajúce sa zákona o digitálnych trhoch a podobných právnych predpisov v EÚ,“ povedal americký obchodný zástupca Jamieson Greer počas spoločného vystúpenia s Lutnickom, eurokomisárom pre obchod Marošom Šefčovičom a šéfom dánskej diplomacie Larsom Rasmussenom, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Podľa Greera postihnuté touto legislatívou sú takmer výlučne americké spoločnosti, presadzovanie práva je niekedy „agresívne“ a pokuty veľmi vysoké.
Nedávno Európska komisia napríklad oznámila, že preskúma, či určité cloudové služby ponúkané americkými technologickými spoločnosťami Amazon a Microsoft spĺňajú prísnejšie európske digitálne pravidlá.
Šefčovič pripomenul, že Lutnick sa stretol aj so zástupcami EK zodpovednými za digitálnu agendu.
„Chceli sme uistiť ministra, že naše zákony nie sú diskriminačné, nie sú zamerané proti americkým spoločnostiam, ale vieme, že toto je jedna z otázok, o ktorých chcú USA diskutovať. Sme pripravení odpovedať na túto otázku, rovnako ako sú USA pripravené odpovedať na naše otázky,“ povedal Šefčovič s odkazom na citlivú problematiku ciel uvalených na oceľ a hliník.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
