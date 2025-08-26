Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
< sekcia Ekonomika

Lutnick: Vláda USA uvažuje o prevzatí podielov v zbrojárskych firmách

.
Prezident Donald Trump prejavuje počas zasadnutia kabinetu v utorok 26. augusta 2025 v Bielom dome vo Washingtone, zatiaľ čo zľava minister vnútra Doug Burgum, minister zahraničných vecí Marco Rubio, Trump, minister obrany Pete Hegseth a minister obchodu Howard Lutnick ho pozorujú. Foto: TASR/AP

Lutnick tak reagoval na vyjadrenia Trumpa, ktorý povedal, že chce, aby vláda vo väčšej miere investovala do zdravých amerických firiem. K

Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Americký minister obchodu Howard Lutnick obhajoval plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vláda vstúpila do firiem, s ktorými realizuje obchody, pričom dodal, že nevylučuje vstup ani do zbrojárskych spoločností. Informovala o tom agentúra Reuters.

Uvažujú o tom,“ povedal Lutnick v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNBC citujúc predstaviteľov ministerstva obrany. „O obrane sa diskutuje skutočne mimoriadne. (Zbrojársky koncern) Lockheed Martin generuje 97 % svojich tržieb vďaka štátnym zákazkám. V podstate sú súčasťou vlády,“ dodal.

Lutnick tak reagoval na vyjadrenia Trumpa, ktorý v pondelok (25. 8.) povedal, že chce, aby vláda vo väčšej miere investovala do zdravých amerických firiem. Kritici varujú, že americká vláda by takýmto spôsobom mohla zasahovať do strategických rozhodnutí firiem a objavili sa aj otázky, aké to bude mať dôsledky pre spotrebiteľov.

Trump sa v prospech vstupu do firiem vyjadril iba pár dní potom, ako americká vláda získala desaťpercentný podiel vo výrobcovi čipov Intel. Už predtým Trump umožnil dokončenie prevzatia amerických oceliarní U. S. Steel japonskou spoločnosťou Nippon Steel, avšak pod podmienkou, že americká vláda získa takzvanú zlatú akciu, ktorá dáva Washingtonu možnosť zasahovať do rozhodnutí spoločnosti.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb