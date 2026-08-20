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Luxembursko pripúšťa prerušenia dodávok na čerpacích staniciach
Dodávky paliva sú brzdené aj rozsiahlymi lesnými požiarmi v susednom Belgicku.
Autor TASR
Luxemburg 20. augusta (TASR) - Luxemburské ministerstvo hospodárstva oficiálne varovalo obyvateľov krajiny pred možnými lokálnymi prerušeniami a oneskoreniami v dodávkach paliva na čerpacích staniciach. Na správu informačného portálu Luxtoday upozornil spravodajca TASR.
V tlačovej správe zverejnenej v stredu (19. 8.) bola situácia na národnom trhu s ropnými produktmi označená za „napätú“. Ministerstvo hospodárstva však zdôraznilo, že celkovo zásobovanie krajiny pohonnými látkami zostáva spoľahlivé.
Luxembursko sa tradične spolieha na kombinovanú dopravnú sieť pozostávajúcu z riečnych plavidiel, vlakov a nákladných vozidiel na dopĺňanie zásobníkov. V posledných týždňoch však všetky tri články tohto reťazca čelili vážnym obmedzeniam.
Dlhotrvajúce sucho viedlo k poklesu hladiny vody v riekach Rýn a Mosela, čo výrazne znížilo objem paliva, ktoré je možné bezpečne prepravovať nákladnými člnmi. V dôsledku toho boli dodávatelia nútení rýchlo meniť svoje trasy, aby zabezpečili nerušenú prevádzku čerpacích staníc.
Logistická situácia sa na budúci týždeň ešte viac skomplikuje v dôsledku začiatku údržbárskych prác na železničnej trati Luxemburg - Wasserbillig - Trier. Uzavretie tejto trasy dočasne zablokuje prístup do prístavu Mertert, ktorý je kľúčovým uzlom pre prepravu ropných produktov, a to nevyhnutne zaťaží iné druhy dopravy.
Dodávky paliva sú navyše brzdené rozsiahlymi lesnými požiarmi v susednom Belgicku.
Vo vyhlásení ministerstva sa uvádza, že čiastočné uzavretie Albertovho kanála - na uľahčenie záchranných služieb v súvislosti s lesným požiarom - narušilo dodávky nákladných lodí do belgického mesta Lige, kľúčového zásobovacieho bodu pre mnohých luxemburských dovozcov paliva. Meškania na tejto trase boli hlásené už od pondelka (17. 8.).
V reakcii na všetky tieto výzvy luxemburské ministerstvo hospodárstva uviedlo, že situáciu pozorne sleduje a vyzvalo na väčšiu koordináciu medzi všetkými príslušnými spoločnosťami a prevádzkovateľmi zapojenými do dodávateľského reťazca. Hoci je energetická bezpečnosť Luxemburska momentálne plne zaistená, vláda uznáva, že vzhľadom na výnimočné okolnosti nemožno vylúčiť lokálny nedostatok paliva na jednotlivých čerpacích staniciach. Luxemburské čerpacie stanice, vzhľadom na lepšie ceny paliva voči okolitým štátom, hojne využívajú aj prechádzajúci dovolenkári a turisti a občania susedných krajín z prihraničných regiónov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
V tlačovej správe zverejnenej v stredu (19. 8.) bola situácia na národnom trhu s ropnými produktmi označená za „napätú“. Ministerstvo hospodárstva však zdôraznilo, že celkovo zásobovanie krajiny pohonnými látkami zostáva spoľahlivé.
Luxembursko sa tradične spolieha na kombinovanú dopravnú sieť pozostávajúcu z riečnych plavidiel, vlakov a nákladných vozidiel na dopĺňanie zásobníkov. V posledných týždňoch však všetky tri články tohto reťazca čelili vážnym obmedzeniam.
Dlhotrvajúce sucho viedlo k poklesu hladiny vody v riekach Rýn a Mosela, čo výrazne znížilo objem paliva, ktoré je možné bezpečne prepravovať nákladnými člnmi. V dôsledku toho boli dodávatelia nútení rýchlo meniť svoje trasy, aby zabezpečili nerušenú prevádzku čerpacích staníc.
Logistická situácia sa na budúci týždeň ešte viac skomplikuje v dôsledku začiatku údržbárskych prác na železničnej trati Luxemburg - Wasserbillig - Trier. Uzavretie tejto trasy dočasne zablokuje prístup do prístavu Mertert, ktorý je kľúčovým uzlom pre prepravu ropných produktov, a to nevyhnutne zaťaží iné druhy dopravy.
Dodávky paliva sú navyše brzdené rozsiahlymi lesnými požiarmi v susednom Belgicku.
Vo vyhlásení ministerstva sa uvádza, že čiastočné uzavretie Albertovho kanála - na uľahčenie záchranných služieb v súvislosti s lesným požiarom - narušilo dodávky nákladných lodí do belgického mesta Lige, kľúčového zásobovacieho bodu pre mnohých luxemburských dovozcov paliva. Meškania na tejto trase boli hlásené už od pondelka (17. 8.).
V reakcii na všetky tieto výzvy luxemburské ministerstvo hospodárstva uviedlo, že situáciu pozorne sleduje a vyzvalo na väčšiu koordináciu medzi všetkými príslušnými spoločnosťami a prevádzkovateľmi zapojenými do dodávateľského reťazca. Hoci je energetická bezpečnosť Luxemburska momentálne plne zaistená, vláda uznáva, že vzhľadom na výnimočné okolnosti nemožno vylúčiť lokálny nedostatok paliva na jednotlivých čerpacích staniciach. Luxemburské čerpacie stanice, vzhľadom na lepšie ceny paliva voči okolitým štátom, hojne využívajú aj prechádzajúci dovolenkári a turisti a občania susedných krajín z prihraničných regiónov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)