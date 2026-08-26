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Luxembursko v apríli 2027 obnoví priame letecké spojenie s USA
United Airlines sa stane prvou americkou leteckou spoločnosťou, ktorá ponúkne cestujúcim priamy let na tejto trase.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 26. augusta (TASR) - Americká letecká spoločnosť United Airlines oficiálne oznámila spustenie novej dennej linky spájajúcej Luxembursko a medzinárodné letisko Newark Liberty v New Jersey. Po štvrťstoročí tak malá európska krajina obnoví priame letecké spojenie s USA. Na správu informačného portálu Luxtoday upozornil bruselský spravodajca TASR.
Lietať na novej trase by sa malo začať 2. apríla 2027 a využívať ju budú môcť aj občania ostatných krajín EÚ. Pre Luxembursko to znamená obnovenie priamych transatlantických leteckých služieb do Spojených štátov po 25-ročnej prestávke. Predchádzajúce pokusy o organizáciu takýchto pravidelných cezoceánskych letov podnikol islandský dopravca Icelandair koncom 90. rokov.
United Airlines sa stane prvou americkou leteckou spoločnosťou, ktorá ponúkne cestujúcim priamy let na tejto trase. Momentálne otvorenie tejto leteckej trasy podlieha štandardnému schváleniu príslušnými vládnymi regulačnými orgánmi.
Lietať z Luxemburgu na medzinárodné letisko Newark Liberty by sa malo lietadlami typu Airbus A321XLR, ktoré dokážu prepraviť 244 cestujúcich. Tento typ lietadla sa vyznačuje predĺženým doletom, vďaka čomu je stroj technicky ideálny na transatlantické trasy s miernou osobnou dopravou.
Veľvyslankyňa USA v Luxembursku Stacey Feinbergová zdôraznila význam tejto iniciatívy a poznamenala, že obe krajiny majú mnoho spoločných záujmov, preto je „mimoriadne dôležité“ zjednodušiť logistické opatrenia pre vzájomné návštevy.
Pridanie tejto trasy je súčasťou rozsiahleho programu na rozšírenie siete dopravných trás United Airlines.
Luxtoday pripomenul, že hoci sa letisko Newark nachádza v štáte New Jersey, dopravné spojenie s centrom New Yorku ponúka širokú škálu možností. Na stanicu Grand Central Station na Manhattane sa najjednoduchšie dá dostať kyvadlovým autobusom Newark Airport Express. Cestovanie vlakom umožňuje dostať sa do mesta rýchlejšie a lacnejšie, ale s niekoľkými prestupmi, najdrahšou možnosťou zostáva jazda taxíkom.
Lietať na novej trase by sa malo začať 2. apríla 2027 a využívať ju budú môcť aj občania ostatných krajín EÚ. Pre Luxembursko to znamená obnovenie priamych transatlantických leteckých služieb do Spojených štátov po 25-ročnej prestávke. Predchádzajúce pokusy o organizáciu takýchto pravidelných cezoceánskych letov podnikol islandský dopravca Icelandair koncom 90. rokov.
United Airlines sa stane prvou americkou leteckou spoločnosťou, ktorá ponúkne cestujúcim priamy let na tejto trase. Momentálne otvorenie tejto leteckej trasy podlieha štandardnému schváleniu príslušnými vládnymi regulačnými orgánmi.
Lietať z Luxemburgu na medzinárodné letisko Newark Liberty by sa malo lietadlami typu Airbus A321XLR, ktoré dokážu prepraviť 244 cestujúcich. Tento typ lietadla sa vyznačuje predĺženým doletom, vďaka čomu je stroj technicky ideálny na transatlantické trasy s miernou osobnou dopravou.
Veľvyslankyňa USA v Luxembursku Stacey Feinbergová zdôraznila význam tejto iniciatívy a poznamenala, že obe krajiny majú mnoho spoločných záujmov, preto je „mimoriadne dôležité“ zjednodušiť logistické opatrenia pre vzájomné návštevy.
Pridanie tejto trasy je súčasťou rozsiahleho programu na rozšírenie siete dopravných trás United Airlines.
Luxtoday pripomenul, že hoci sa letisko Newark nachádza v štáte New Jersey, dopravné spojenie s centrom New Yorku ponúka širokú škálu možností. Na stanicu Grand Central Station na Manhattane sa najjednoduchšie dá dostať kyvadlovým autobusom Newark Airport Express. Cestovanie vlakom umožňuje dostať sa do mesta rýchlejšie a lacnejšie, ale s niekoľkými prestupmi, najdrahšou možnosťou zostáva jazda taxíkom.