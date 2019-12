Luxembursko v roku 2020 zvýši ceny pohonných látok

Brusel 16. decembra (TASR) - Luxemburské veľkovojvodstvo v pondelok oznámilo zvýšenie cien pohonných látok v budúcom roku. Toto opatrenie má pomôcť malej európskej krajine pri dosahovaní cieľov v oblasti znižovania emisií CO2, zároveň to však povedie k zníženiu takzvanej "benzínovej turistiky", čiže k menšiemu počtu cezhraničných pracovníkov a cudzincov, ktorí zámerne tankovali v Luxembursku z dôvodu nižších cien pohonných látok.



Tlačová agentúra Belga pripomenula vyhlásenie troch luxemburských ministerstiev zapojených do tohto opatrenia, podľa ktorého "Luxemburské veľkovojvodstvo dosiahne svoje ciele v oblasti klímy a energetiky iba cielenými opatreniami v oblasti predaja pohonných látok". Luxembursko sa na decembrovom samite EÚ pripojilo ku krajinám, ktoré chcú dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.



Zvýšenie spotrebnej dane sa očakáva v období od februára do apríla 2020. Benzín by mal stáť o 1 až 3 eurocenty viac ako v súčasnosti a majitelia áut na naftu túto zmenu pocítia zvýšením cien o 3 až 5 eurocentov na liter.



"Keďže ceny nafty a benzínu v Luxembursku sú výrazne nižšie ako v susedných krajinách, je nevyhnutné postupne znižovať cenové rozdiely so susednými krajinami, aby sa znížil vývoz pohonných látok," uvádza sa v stanovisku luxemburskej vlády.



Podľa údajov luxemburského štátneho štatistického inštitútu (Statec) "benzínová turistika" predstavovala v priemere 80 % z predaja pohonných látok v krajine od začiatku 21. storočia. Od roku 2015 a po zvýšení DPH na pohonné látky sa tento pomer mierne znížil na 77 %.



Malá krajina so 610.000 obyvateľmi má celkovo 234 čerpacích staníc, z ktorých 60 % sa nachádza na jej hraniciach. V porovnaní s Francúzskom je v súčasnosti cena benzínu o 37 % výhodnejšia v Luxembursku a o 42 % menej stojí nafta. Ropný sektor v Luxembursku vytvára ročné daňové príjmy vo výške približne 2 miliárd eur, čiže takmer 3 % HDP krajiny.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)