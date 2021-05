Lužný most zvládol záťažové skúšky

Bratislava 21. mája (TASR) - Práce na obchvate Bratislavy finišujú, Lužný most má za sebou úspešné záťažové testy. Informovalo o tom na sociálnej sieti Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.



Rezort dopravy priblížil, že most bude osvetlený zhruba 500 metrov od petržalskej strany (pri výjazde na Jarovce) vrátane časti pre chodcov a cyklistov. Zvyšná časť mosta podľa MDV osvetlená nemôže byť pre ochranu prírody, konkrétne hniezdiaceho vtáctva. "Aktuálne pracujeme na riešení, ktoré zabezpečí osvetlenie cyklistickej cesty spôsobom, ktorý nezasiahne do ochrany životného prostredia (solárne svietiace body vo vozovke)," dodal rezort dopravy.



MDV konštatuje, že progres je na celej stavbe D4/R7. Na časti D4 od križovatky Čierna Voda po križovatku Rača sa začalo technické odovzdanie stavby na predčasné užívanie, rovnako aj na časti D4 medzi križovatkami Rusovce a Ketelec vrátane 3 km mosta cez Dunaj. Odovzdanie časti R7 od križovatky Ketelec po križovatku Slovnaftská sa podľa rezortu dopravy začne tento týždeň. "Zároveň sa pracuje na ukončení hlavnej trasy D4 pod diaľnicou D1. Otvorenie týchto častí očakávame (ak nebudú prekážky) tento rok," ubezpečilo ministerstvo.