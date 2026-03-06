< sekcia Ekonomika
Lyžiarske stredisko Jahodná bude v prevádzke minimálne ešte týždeň
Autor TASR
Košice 6. marca (TASR) - Lyžiarska sezóna v stredisku Jahodná pri Košiciach bude trvať najmenej ešte jeden týždeň. Pre TASR to povedal vedúci strediska Rastislav Kohan. Doterajšia návštevnosť je podľa neho porovnateľná s minulou sezónou.
„Lyžovať budeme minimálne ešte budúci týždeň a potom sa rozhodne, či bude k dispozícii aspoň večerné lyžovanie,“ uviedol.
V súvislosti s končiacimi sa jarnými prázdninami skonštatoval, že každoročne evidujú pokles návštevnosti. „Keď sú prázdniny na východnom Slovensku, máme málo ľudí. Stredisko je plnšie, keď sú prázdniny na západe,“ dodal Kohan. S celkovou návštevnosťou je však spokojný a sezónu hodnotí ako dobrú.
Pripomenul, že v nedeľu (8. 3.) bude pri príležitosti Medzinárodného dňa žien celodenná lyžovačka pre návštevníčky zadarmo. Od pondelka (9. 3.) bude stredisko fungovať v upravenom režime. Jarnú lyžovačku si po novom bude možné užiť od 8.00 do 12.00 a následne od 16.00 do 20.00 h.
