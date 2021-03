Lyžiarske stredisko Skalka arena hlási straty, otvorené bolo jeden deň

Kremnica 24. marca (TASR) – Lyžiarske stredisko Skalka arena pri meste Kremnica v okrese Žiar nad Hronom eviduje fatálne ekonomické straty, ktoré môžu mať dôsledky aj v budúcoročnej zimnej sezóne. Pre TASR to povedal manažér strediska Peter Hyža.



„Pokles tržieb je fatálny, so všetkým optimizmom hraničí so 100 percentami,“ povedal Hyža. Ako dodal, pandémia nového koronavírusu katastrofálne poškodila oblasť cestovného ruchu, ktorý podľa jeho slov tvorí nezanedbateľnú časť hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska. „Sám som zvedavý na výsledky za prvý kvartál roku 2021, v ktorom sa podľa môjho názoru prejaví výrazný dopad ekonomického poklesu v cestovnom ruchu,“ doplnil Hyža.



Na Skalke sa v aktuálnej zimnej sezóne lyžovalo len jediný deň a to 31. decembra 2020. Za posledné mesiace stredisko podľa Hyžu vyčerpalo prakticky všetky svoje finančné zásoby. Počas bežnej zimnej prevádzky si pritom zo zisku vytvára aj rezervu na prípravu nasledujúcej sezóny či uskutočnenie budúcich investícií na elimináciu nepriaznivých vplyvov počasia.



„Mali sme v pláne rekonštrukciu zasnežovania, aby sme vedeli za kratší čas zasnežiť a skôr otvoriť, ale pri tejto situácii budeme radi, ak nejakým spôsobom prežijeme,“ prezradil Hyža s tým, že podobné problémy bude mať zrejme drvivá väčšina lyžiarskych stredísk na Slovensku.