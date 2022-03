Stredisku Ski Lysá komplikuje fungovanie pandémia i ceny energií

Na snímke jeden z majiteľov lyžiarskeho strediska Ski Lysá pri Sabinove Kamil Kozma. Prešov, 21. februára 2022. Foto: TASR - Maroš Černý

Sabinov 1. marca (TASR) – Odchod lyžiarov do stredísk v susednom Poľsku, protipandemické opatrenia, ako aj oteplenie počas Vianoc, skomplikovali situáciu majiteľom lyžiarskeho strediska Ski Lysá pri Sabinove. Obnovili ho po desiatich rokoch. Počas minuloročnej sezóny ho z dôvodu pandémie zatvorili tesne pred spustením. Túto sezónu ho prevádzkujú po prvý raz, pociťujú však výrazné straty.povedal jeden z majiteľov strediska Kamil Kozma. Do obnovy strediska investovali viac ako dva milióny eur.doplnil Kozma.Sezóna je podľa jeho slov ťažká.skonštatoval Kozma.Priblížil, že minulý rok nedostali zo strany štátu žiadnu kompenzáciu v súvislosti s pandémiou. Keďže stredisko plánovali prevádzkovať od 31. decembra 2020, nemali vykázaný obrat za predošlé obdobie, a teda ani nárok na náhradu. So stratou sa podľa Kozmu borili celý uplynulý rok. Ako doplnil, ani v tomto roku sa nebudú môcť uchádzať o kompenzačnú pomoc od štátu, keďže fungujú krátko a nie je možné porovnať zisk z minulých rokov so stratami. Uchádzať by sa o ňu mohli až v roku 2023.