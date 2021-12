M. Baláž: Technika od domácich výrobcov prinesie do ekonomiky milióny

Trenčín 21. decembra (TASR) – Zapojením domáceho obranného priemyslu do nákupu vojenskej techniky získa ekonomika stovky miliónov eur, zvýši sa zamestnanosť a štát môže navyše získať strategické know-how. Myslí si to generálny riaditeľ spoločnosti Tatra Defence Slovakia Michal Baláž.



Z odbornej analýzy, ktorú si spoločnosť nechala urobiť, môžu podľa neho plánované nákupy armádnej techniky do slovenskej ekonomiky priniesť väčšie zdroje, ako bude samotná cena techniky.



Slovenské ozbrojené sily plánujú modernizáciu pozemných síl. Podľa predstaviteľov domáceho obranného priemyslu ide o kľúčovú modernizáciu, ktorá významne ovplyvní nielen slovenské ozbrojené sily, ale aj domáce firmy.



„Je dobrou správou, že sa po rokoch dočkajú aj pozemné sily modernej techniky, kľúčové bude ale zapojenie domáceho obranného priemyslu,” tvrdí Baláž.



Podľa analýzy v prípade, ak sa 100 kolesových obrnených vozidiel 8x8 bude vyrábať na Slovensku, vo fabrike trenčianskej Tatry, prínos pre ekonomiku predstavuje takmer 470 miliónov eur, pričom zároveň vznikne 2897 pracovných miest. „Ak budeme obrnené vozidlá 8x8 vyrábať na Slovensku v Tatre, z každého investovaného eura sa späť do slovenskej ekonomiky vráti 1,8 eura,“ doplnil Baláž s tým, že podobný princíp je možné predpokladať aj v prípade ďalších slovenských firiem.



Nejde podľa neho len o jednorazovú zákazku, ale o smerovanie celého obranného priemyslu na najbližších minimálne tridsať rokov.



„Hovoríme o multiplikačnom efekte, máme unikátnu príležitosť byť sebestační, zachovať si celý produkčný cyklus na Slovensku, od výskumu a vývoja, cez výrobu, až po servis. Ak budú nové obrnené vozidlá vyrobené v trenčianskej fabrike Tatra, Slovensko získa strategické know-how a stovky vysokokvalifikovaných pracovných miest”, uzavrel Baláž.