M. Barnier predstavil usmernenia EK pre rokovania s Britániou

Brusel 3. februára (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre rokovania o budúcich vzťahoch s Britániou Michel Barnier predstavil v pondelok v Bruseli odporúčanie Európske komisie (EK) na začatie rokovaní o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom.



Barnier počas tlačovej besedy skonštatoval, že brexit treba vnímať ako príležitosť pre nový štart a nové vzťahy. Zároveň pripomenul, že predkladané odporúčania predstavujú komplexný návrh smerníc na rokovania, ktorý vymedzuje rozsah a podmienky budúceho partnerstva medzi Úniou a Britániou, a dodal, že eurokomisia tieto smernice predložila už v apríli 2017 a vlani v decembri ich šéfovia vlád a štátov odobrili na samite EÚ.



Odporúčanie vychádza tiež z politického vyhlásenia dohodnutého medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v októbri 2019, ktoré za britskú stranu podpísal premiér Boris Johnson.



Barnier zopakoval, že usmernenia sa týkajú najmä troch hlavných oblastí - obchodnej a hospodárskej spolupráce, bezpečnosti a inštitucionálneho rámca vzťahov, ktoré zahŕňajú napríklad presadzovanie práva a justičnú spoluprácu v trestných veciach, zahraničnú politiku či účasť Británie na programoch EÚ, ako sú Horizont či Erasmus+.



Podľa jeho slov má EK - podobne, ako aj pri rokovaniach o brexite - v úmysle pokračovať vo vyjednávaniach s Londýnom v úzkej koordinácii s Radou EÚ a jej prípravnými orgánmi, ako aj s Európskym parlamentom.



"Čas je krátky. Budeme rokovať spravodlivým a transparentným spôsobom, ale budeme brániť záujmy EÚ a záujmy našich občanov až do konca," citoval Barnier slová šéfky EK Ursuly von der Leyenovej.



Zároveň dodal, že hlavnou úlohou rokovaní "v dobrej viere" bude obhajovať a presadzovať záujmy EÚ ako celku a jej občanov. "Únia sa bude snažiť nájsť také riešenia, ktoré budú rešpektovať rozhodnutia Spojeného kráľovstva," uviedol.



Barnier naznačil aj určitý praktický vplyv rokovaní o obchodnej dohode, keď uviedol, že Brusel podmieni akýkoľvek prístup britských výrobkov na svoj trh možnosťou vstupu lodí ostatných členských krajín EÚ do vôd Spojeného kráľovstva.



Priznal, že otázky rybolovu môžu byť prvou vážnou deliacou čiarou pri nadchádzajúcich rokovaniach, lebo britskí rybári sa snažia európskych kolegov zo svojich vôd vyhnať. Obe strany by sa podľa neho mali dohodnúť na trvalom recipročnom prístupe na trhy a do svojich vôd so stabilným podielom kvót.



Vyslovil sa za čo najužšie a najotvorenejšie partnerstvo s Britániou, ktoré Britom umožní prístup na trh s viac ako 450 miliónmi spotrebiteľov na jednotný digitálny trh a k verejným zákazkám, ale upozornil, že Európania chcú mať istotu, že konkurencieschopnosť medzi oboma stranami bude férová a otvorená. Znamená to, že Británia by mala dodržiavať normy a štandardy Európskej únie týkajúce sa štátnej pomoci, sociálnej legislatívy, ochrany spotrebiteľov, daní alebo ochrany životného prostredia.



"Čím bližšie bude k nám Spojené kráľovstvo, tým ľahší bude mať prístup na jednotný trh. Avšak nič nie je zadarmo. Prístup na jednotný trh má vysokú hodnotu, je to najväčší jednotný trh na svete. Je preto dôležité a spravodlivé, aby sme hrali podľa pravidiel," odkázal do Londýna s tým, že Británia nemôže očakávať neobmedzený prístup na trh EÚ.



Pondelňajšie odporúčanie Európskej komisie je prvým krokom v rokovacom procese. Rada EÚ (členské štáty) musia prijať návrh usmernení pre rokovania, čo formálne oprávni eurokomisiu a jej hlavného vyjednávača na začatie rokovaní s Londýnom. Barnier minulý týždeň naznačil, že vzhľadom na krátky čas (do konca decembra) by chcel viesť každé tri týždne jedno kolo rokovaní o podobe nového partnerstva so Spojeným kráľovstvom.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)