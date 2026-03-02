< sekcia Ekonomika
M. Bauer sa stala novou generálnou riaditeľkou Slovenskej sporiteľne
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenská sporiteľňa má od 1. marca novú generálnu riaditeľku. Stala sa ňou Michaela Bauer, ktorá nahradila Petra Krutila. Do banky prichádza zo svojho predchádzajúceho pôsobiska v ČSOB a KBC Group. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa sporiteľne Marta Cesnaková.
Počas predchádzajúcej 24-ročnej kariéry zastávala vo finančných inštitúciách viaceré vedúce pozície. Pôsobila napríklad ako členka predstavenstva ČSOB Česká republika a Senior General Manager v KBC Group. V týchto funkciách zodpovedala za strategické iniciatívy zamerané na posilnenie vzťahov s klientmi a podporu inovácií v oblastiach digitálneho bankovníctva, technológií a bankových operácií.
„Prevziať vedenie lídra bankového trhu je pre mňa veľká česť aj zodpovednosť. Slovenská sporiteľňa je postavená na pevných základoch vyše 200 ročnej tradície a úspešnej transformácie, na ktorú chcem ďalej nadväzovať. Mojím cieľom je spolu s tímom vyše 3600 kolegýň a kolegov pokračovať v jej úspešnom príbehu najväčšej digitálnej banky, prinášať inovácie, posilňovať prosperitu našich klientov a aktívne prispievať k lepšiemu a úspešnému Slovensku,“ zhodnotila Bauer.
Predstavenstvo Slovenskej sporiteľne tak od 1. marca 2026 pracuje v zložení predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Michaela Bauer, člen zodpovedný za retailové bankovníctvo Juraj Barta, člen zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy Marek Sásik, člen zodpovedný za IT a bankové operácie Milan Hain a člen zodpovedný za oblasť riadenia rizík Pavel Cetkovský. Po schválení regulátorom by sa mal od 1. apríla stať členom predstavenstva aj Slavomír Seeman, ktorý bude zodpovedný za oblasť financií.
