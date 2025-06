M. Bowmanová z Fedu podporuje čo najskoršie zníženie úrokových sadzieb

New York 23. júna (TASR) - Viceprezidentka americkej centrálnej banky (Fed) pre dohľad Michelle Bowmanová uviedla, že „nastal čas na zníženie úrokových sadzieb“. Dodala, že „sa stále viac obáva rastúcich rizík v súvislosti s trhom práce“ a „stále menej toho, že by vysoké dovozné clá mohli predstavovať inflačný problém“. Informovala o tom agentúra Reuters.



„Je čas na to, aby sme zvážili úpravu hlavnej úrokovej sadzby,“ povedala Bowmanová. Podľa nej je inflácia na ceste smerom k dvojpercentnému inflačnému cieľu a dodala, že obchodná politika USA by mala mať na vývoj inflácie „iba minimálny vplyv“. Uviedla, že ak sa inflačné tlaky podarí udržať pod kontrolou, podporí zníženie úrokových sadzieb už na najbližšom zasadnutí.



Menový výbor Fedu minulý týždeň štvrtýkrát po sebe ponechal hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú, to znamená v pásme 4,25 % až 4,50 %. Na tejto úrovni sa nachádza od decembra minulého roka. Naďalej však počíta s dvomi zníženiami sadzieb v tomto roku.



Banka však zmenila prognózu inflácie a vývoja ekonomiky, pričom ako dôvod uviedla vplyv obchodnej, fiškálnej a imigračnej politiky administratívy Donalda Trumpa. Predstavitelia Fedu teraz predpokladajú, že inflácia zostane v tomto roku vyššia, než sa predtým odhadovalo, a rast ekonomiky bude nižší.



Jadrová inflácia meraná indexom osobnej spotreby (PCE) by mala dosiahnuť 3,1 % a nie 2,8 %. V roku 2026 by však PCE mal klesnúť na 2,4 %.



Ekonomika USA podľa aktuálnej prognózy Fedu tento rok vzrastie o 1,4 % a nie o 1,7 %. Miera nezamestnanosti dosiahne 4,5 % namiesto pôvodne odhadovaných 4,4 %.



Bowmanová povedala, že súhlasí s rozhodnutím Fedu ponechať na júnovom zasadnutí kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. Dodala však, že podľa nej ekonomike veľa rizík nehrozí.



Pridala sa tak ku guvernérovi Fedu Christopherovi Wallerovi, ktorý koncom minulého týždňa v televíznom rozhovore rovnako podporil zníženie kľúčovej úrokovej sadzby už na najbližšom zasadnutí. To sa uskutoční 29. a 30. júla. Waller je považovaný za možného nástupcu súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella.