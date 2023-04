M. Brunner: Otrasy na finančných trhoch rakúske banky nezasiahli

Zürich/Viedeň 8. apríla (TASR) - Otrasy na finančných trhoch rakúsky bankový sektor nezasiahli, rakúska vláda však napriek tomu situáciu na trhu pozorne sleduje. Povedal to rakúsky minister financií Magnus Brunner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Po svetovej finančnej kríze urobili naše banky potrebné opatrenia a v súčasnosti sú veľmi dobre pripravené," povedal Brunner v rozhovore pre švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung zverejnený v sobotu. Prudké výkyvy v bankovom sektore, najväčšie od svetovej finančnej krízy z rokov 2008 - 2009, spôsobil krach dvoch amerických bánk pred mesiacom, keď najskôr 10. marca kalifornskú Silicon Valley Bank a potom 12. marca newyorskú Signature Bank americké úrady zatvorili. Krátko na to sa do problémov dostala švajčiarska banka Credit Suisse, ktorú prevzal jej väčší rival UBS. Akcie viacerých bánk niekoľko dní zaznamenávali výrazný pokles, medzi nimi najväčšia nemecká banka Deutsche Bank.



Brunner okrem toho v rozhovore bránil rozhodnutie rakúskej banky Raiffeisen Bank International (RBI) pokračovať v aktivitách na ruskom trhu, napriek vojne na Ukrajine a odchodu mnohých západných firiem z Ruska. RBI je v súčasnosti najdôležitejšou západnou bankou v Ruskej federácii, v poslednom období sa však na ňu zvyšuje tlak, aby ruský trh opustila.



Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií spustil v januári vyšetrovanie RBI za jej aktivity v Rusku, a to za možné porušovanie západných sankcií uvalených na Rusko. Koncom marca sa objavili informácie, že na banku vyvíja tlak aj Európska centrálna banka (ECB). RBI v tejto súvislosti uviedla, že skúma ďalšie možnosti pre svoj ruský biznis vrátane "starostlivo riadeného odchodu".



Tlak na banku však niektorí rakúski politici kritizovali a aj Brunner pre švajčiarsky denník povedal, že RBI žiadne medzinárodné sankcie neporušuje. "Mimochodom, aj ďalšie európske banky legálne pôsobia na ruskom trhu," uviedol.



Brunner sa zároveň vyjadril k inflácii, ktorá je v Rakúsku napriek spomaleniu stále vysoká. V marci dosiahla 9,1 % oproti 10,9 % vo februári, čo predstavuje najnižšiu mieru inflácie od júna minulého roka. Napriek tomu, dodal Brunner, je naďalej veľmi vysoká a ECB by podľa neho mala urobiť ďalšie kroky na zredukovanie inflácie smerom k inflačnému cieľu. Ten je stanovený na 2 %.