M. Brunner: Sprísnenie dlhových pravidiel v EÚ podporuje 11 štátov

Viedeň 16. júna (TASR) - Rakúsky minister financií Magnus Brunner v piatok opäť podporil sprísnenie dlhových pravidiel EÚ. Pravidlá musia zabezpečiť, aby dlhy klesali, povedal pred zasadnutím Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) v Luxemburgu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Postoj Rakúska prechováva ďalších desať členských štátov EÚ vrátane Nemecka. "Nazdávame sa, že jasné a zrozumiteľné pravidlá, ktoré platia rovnako pre všetky členské štáty, uľahčujú ich dodržiavanie a presadzovanie," uvádza sa v článku ministrov financií z týchto krajín, ktorý uverejnil vo štvrtok (15. 6.) nemecký denník Die Welt. Okrem Brunnera sa pod text podpísali jeho rezortní kolegovia z Nemecka, Českej republiky, Bulharska, Dánska, Chorvátska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Estónska a Luxemburska.



Ministri v článku vyzvali na zlepšenie návrhu Európskej komisie (EK). Dokument by sa mal vnímať ako východisko pre spoločné rokovania, nie ako ich záver, pokračovali. Rozpočtové pravidlá by mali zabezpečiť primerané plánovanie a stanovenie priorít v nasledujúcich rokoch.



V apríli Komisia predložila svoj návrh na reformu dlhových pravidiel EÚ. V budúcnosti by mali členské štáty predkladať národné plány s opatreniami na zníženie dlhu rozvrhnuté na štyri roky, vo výnimočných prípadoch na sedem rokov.



Stropy pre verejné dlhy štátov na úrovni 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a pre deficity verejných financií na úrovni 3 % HDP stanovené v Pakte stability a rastu majú zostať zachované. Vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu a následky ruského útoku na Ukrajinu sú dlhové pravidlá dočasne pozastavené. Ak do konca roka nevznikne dohoda medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom (EP), do platnosti opäť vstúpia súčasné pravidlá.