Čaučík: Pôvodný plán zvýšenia zdanenia hazardu o 1 % bol neudržateľný
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Podpredseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Marián Čaučík víta, že minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) napokon ustúpil a pripustil zvýšenie zdanenia hazardu. Je to dôkaz toho, že pôvodná pozícia zvýšiť odvody o symbolické jedno percento bola neudržateľná. Uviedol to v utorok Čaučík, podľa ktorého však ani toto zvýšenie nezasiahne hazardný biznis dostatočne.
„Je zjavné, že Huliak podľahol nášmu tlaku a musel ustúpiť, pretože jeho pôvodná pozícia bola výsmechom spravodlivosti a konsolidácie. Zrazu už hovorí o 30 percentách pri online hrách a 21 percentách pri kamenných prevádzkach. To len dokazuje, že od začiatku bránil hazardné firmy a nie slovenské rodiny,“ povedal opozičný poslanec.
Ani tieto zmeny však podľa podpredsedu KDH nezasiahnu hazardný biznis dostatočne. „Stále nerozumieme, prečo Huliak v číslach a návrhoch zvýhodňuje kamenné prevádzky, ktoré sú najviditeľnejšou tvárou hazardu v našich mestách a dedinách. Rodiny, ktoré trpia pre automaty a herne, takéto gesto určite nepovažujú za pomoc,“ zdôraznil.
KDH dlhodobo presadzuje, aby sa hazard zdaňoval spravodlivejšie, zaviedol sa mimoriadny odvod a posilnila sa ochrana rodín pred tragickými následkami závislostí. Hazard má podľa Čaučíka rekordné zisky a je povinnosťou štátu, aby sa na nich férovo podieľal.
Huliak v utorok na tlačovej konferencii uviedol, že s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) je predbežne dohodnutý na tom, že online hry by mali byť zdaňované 30 percentami a 21 percentám by mali podliehať pevné prevádzky.
