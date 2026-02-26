< sekcia Ekonomika
M. Čaučík: R. Takáč by mal podrobne vysvetliť čerpanie PRV 2014 - 2022
Čaučík kritizoval Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR aj za nedostatočné čerpanie eurofondov z obdobia 2023 až 2027.
Bratislava 26. februára (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) by mal podrobnejšie vysvetliť čerpanie Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 - 2022. Uviedli to na brífingu predstavitelia opozičného KDH. Takáč by mal podľa nich zároveň vysvetliť len 13-percentnú mieru čerpania eurofondov z programového obdobia 2023 - 2027.
„Na tlačovke ministerstva tvrdili, že to čerpanie bolo vo výške 99,5 %. Toto my rozporujeme. Nezdá sa nám to, neveríme tomu, že to takto mohlo byť. Myslíme si, že sú tam finančné prostriedky vo výške možno až 500 miliónov eur, ktoré niekde ‚lietajú vo vzduchu‘. Chceme počuť konkrétne odpovede na naše otázky,“ spresnil podpredseda KDH Marián Čaučík.
„Vyzývam ministra Takáča, aby nám verejne, vecne a na základe pravdivých údajov dal odpovede na tieto otázky: Po prvé, koľko SR zaplatila na pokutách, krátení refundácií a finálnych korekciách za porušovanie pravidiel EÚ, ktoré sa viažu na rozpočtové obdobie 2014 až 2022? Pri čerpaní týchto zdrojov vždy prichádza aj ku korekciám, k pokutám a podobne. Podľa našich vedomostí by mali existovať rozhodnutia Európskej komisie vo výške až okolo 100 miliónov eur na pokuty a korekcie,“ zdôraznil.
Ďalšia otázkou podľa neho je, v akej celkovej sume sa nezrealizovali projekty, ktoré boli úspešné vo výzvach. Výzvy boli vyhlásené, do nich sa zapojili rôzne subjekty, ale možno z rôznych dôvodov nezrealizovali projekty. Tretia otázka je, prečo ministerstvo pôdohospodárstva doteraz tají kompletné a zrozumiteľné údaje o skutočnom čerpaní PRV 2014 až 2022? Prečo nezverejní všetky výzvy, zdroje európske aj zo štátneho rozpočtu a ako boli naozaj čerpané?
„Naša štvrtá otázka je, koľko prostriedkov sa vrátilo do rozpočtu PRV tzv. zmenovými konaniami v rokoch 2023 až 2025 a kam boli tieto peniaze presunuté,“ podčiarkol Čaučík.
Čaučík kritizoval Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR aj za nedostatočné čerpanie eurofondov z obdobia 2023 až 2027. „Minister Takáč sedí akoby žaba na prameni na balíku druhého piliera, ktorý je vo výške 2,087 miliardy eur, z čoho 1,316 miliardy eur tvoria zdroje z EÚ a 770 miliónov eur sú plánované národné zdroje spolufinancovania. Uplynulo už takmer 80 % rozpočtového obdobia, za ktoré dokázal vyhlásiť výzvy na 279 miliónov eur, čo je presne 13 % zo všetkých dostupných zdrojov,“ upozornil.
Čaučík sa sa pýta Takáča, kde je harmonogram výziev pre rozpočtové obdobie 2023 až 2027. „My nevieme, kedy a čo pán minister vypíše,“ doplnil Čaučík. Druhou otázkou podľa neho je, ako chce zabezpečiť dodržanie princípov kontinuality a predvídateľnosti.
Podpredseda KDH sa zároveň pýta, aké konkrétne opatrenia agrominister prijal, aby nezopakoval „tragédiu“ z obdobia 2014 až 2022, teda nepredvídateľnosť, nečerpanie zdrojov, ktoré sú určené na rozvoj vidieka. „A štvrtá otázka: Kedy si minister uvedomí, že je neskoro a slovenskí poľnohospodári, potravinári a lesníci už nemajú šancu budúce projekty realizovať,“ dodal Čaučík.
