Centeno: Koronavírus bude mať len krátkodobý vplyv na ekonomiku EÚ

Brusel 17. februára (TASR) - Šéf Euroskupiny Mario Centeno počíta s tým, že epidémia koronavírusu bude mať len krátkodobý vplyv na ekonomiku eurozóny. "Nevyhnutne nám to spôsobuje starosti, ale musíme sa sústrediť na dlhodobé rastové vyhliadky eurozóny a tie sú v súčasnosti dobré," povedal Centeno v Bruseli, kde sa stretli ministri financií eurozóny.



Ministri financií eurozóny, alebo inak povedané Euroskupina, v Bruseli diskutujú o rastovej prognóze, ale aj o pravidlách Paktu stability a rastu. Centeno podčiarkol dôležitosť pravidiel týkajúcich sa výšky deficitu a dlhu, ktoré zvýšili odolnosť eurozóny a posilnili ju. "Ale jeho aktualizácia je vždy dôležitá a s tou teraz začneme," doplnil.



Euroskupina by tiež mala hovoriť o plánovanom rozpočte eurozóny. Krajiny Európskej únie (EÚ) sa už v princípe dohodli na vytvorení takéhoto rozpočtu v rámci únijného rozpočtu. Využívať by sa mal na podporu konkurencieschopnosti a korekciu ekonomickej situácie. V aktuálnom návrhu 7-ročného finančného rámca EÚ sa na 7 rokov počíta v tomto rozpočte len s 13 miliardami eur. Ministri financií diskutujú o tom, či sa bude dať rozpočet v prípade krízy krátkodobo zvýšiť.