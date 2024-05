M. Čepko: Vyplatených je 73 % priamych platieb pre poľnohospodárov

Bratislava 31. mája (TASR) - Aktuálne je vyplatených 73 % priamych platieb pre poľnohospodárov. Prípadné omeškanie nie je v súčasnosti možné odhadnúť, no isté riziko tam hrozí. Uviedol to v piatok generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko na tlačovej konferencii pri verejnom odpočte Výročnej správy PPA za rok 2023.



"Z pohľadu priamych podpôr vyplácanie kampane za rok 2023, aj s ohľadom na novú poľnohospodársku politiku, bolo pomalé a neefektívne. PPA nebola pripravená na tento nový systém najmä z pohľadu informačných systémov. Boli vyplatené len zálohové platby, čo spôsobilo problémy v sektore poľnohospodárstva," uviedol Čepko.



Ako dodal, boli zrealizované všetky možné opatrenia, aby sa administrácia zrýchlila. PPA má podľa neho dobrú spätnú väzbu od poľnohospodárov, že dostávajú finančné prostriedky.



Čepko je nespokojný s projektovými podporami, nakoľko sa blíži koniec programu a v rokoch 2024 až 2025 je nevyhnutné vyčerpať stovky miliónov eur. "Nie som spokojný s tým, ako PPA v minulých rokoch postupovala a administrovala tieto finančné prostriedky," podotkol.



Čo sa týka základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti (BISS), aktuálne je vyplatených 83,94 %. Celofarmová ekoschéma je podľa Čepka na úrovni 75,5 %. Z viazaných podpôr príjmu je vyplatených 96 %. "Toto sú schémy, kde sa nám značne podarilo zrýchliť vyplácanie," dodal generálny riaditeľ PPA s tým, že agentúra začala vyplácať aj schému "dobré životné podmienky zvierat." V súčasnosti je z nej vyplatených 12,5 milióna eur.



"Sme síce v miernom omeškaní v porovnaní s tým, na čo boli farmári zvyknutí, ale neplatí, že Slovensko je jediná krajina, ktorá nemá vyplatené priame platby. Bulharsko má, myslím, vyplatených 66 %," priblížil Čepko. PPA má stále termín na vyplatenie priamych podpôr do 30. júna. Systém je podľa neho nastavený tak, aby sa do tohto termínu vyplatili maximálne možné finančné prostriedky.



Omeškanie v najbližšom období podľa generálneho riaditeľa nie je možné predikovať, no isté riziko tam je. "Treba si uvedomiť, že PPA posunula podávanie žiadostí o dva mesiace. Ministerstvo pôdohospodárstva SR vzhľadom na to, že sa zavádzal úplne nový systém poľnohospodárskej politiky, vyšlo poľnohospodárom v ústrety. Spôsobilo to však posun na úrovni administrácie PPA. Kontrolná vzorka na kontroly na mieste sa tak mohla vyberať o dva mesiace neskôr," uzavrel.