M. Chren: Investície z EÚ môžu Ružinovu priniesť desiatky miliónov eur

Bratislava 11. februára (TASR) – Investície z eurofondov môžu bratislavskému Ružinovu priniesť v najbližších rokoch desiatky miliónov eur. Na sociálnej sieti to konštatuje starosta Ružinova a zároveň predseda regionálneho združenia mestských častí Martin Chren. Pripomína však, že aby ich bolo možné čerpať a nehrozilo ich prepadnutie, treba sa na to kvalitne pripraviť.



"Investície z fondov EÚ môžu Ružinovu v najbližších rokov priniesť až desiatky miliónov eur. Ak zarátam aj pripravovanú rekonštrukciu električkovej trate, ktorú riadi magistrát, tak cez sto miliónov. To je historicky najväčšia suma peňazí na rozvoj, akú sme kedy mali. A na dlho asi aj bude," podotýka Chren.



Príprava a čerpanie eurofondov je tak podľa neho najdôležitejšia úloha, ktorá samosprávu v tomto volebnom období čaká. Popri snahe o získanie financií na rekonštrukcie viacerých budov mestskej časti, akými sú stará radnica, školy, škôlky, domy kultúry i domy seniorov, sa Ružinov chce zamerať na tri kľúčové projekty.



Ide o adaptáciu na zmenu klímy formou investícií do verejných priestorov, v rámci ktorej chce zveľadiť desiatky vnútroblokov sídlisk, komplexnú obnovu areálu hier Radosť na Štrkovci a dlhodobo očakávanú revitalizáciu Trhoviska Miletičova na ekologický a atraktívny priestor celomestského významu. "Ak sa nám podaria, Ružinov bude krajší, lepší na život, s lepším ovzduším, zdravšou zeleňou a udržateľný pre budúce generácie," poznamenal Chren.



Mestská časť si už implementáciu fondov EÚ za posledné roky, hoci v "menšom", vyskúšala. V súčasnosti vďaka nim stavia dve nové školy a opravuje svoje škôlky.