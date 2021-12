M. Číž: Informovanosť občanov o EÚ je nedostatočná

Bratislava 16. decembra (TASR) - Vytváranie priestoru pre európsku diskusiu v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) je užitočné, no pri konkrétnych očakávaniach treba byť skôr opatrný, povedal pre TASR slovenský europoslanec Miroslav Číž (Smer-SD/S&D). Informovanosť občanov o EÚ považuje dlhodobo za nedostatočnú.



Diskusie o smerovaní EÚ sú podľa neho často vedené "v akejsi bubline" a zapájajú sa do nich "vždy tie isté subjekty, preto je prínosné rozšíriť si obzory a vypočuť aj názory iných." Považuje preto za dobré umožniť takúto výmenu nápadov medzi občanmi, vládami, inštitúciami EÚ a ďalšími subjektmi.



Prínosom CoFoE môže byť tiež lepšia informovanosť občanov o EÚ. Poznamenal, že podľa druhej priebežnej správy o fungovaní internetového portálu CoFoE, kde sa môže do diskusie o budúcnosti EÚ zapojiť každý občan, bolo do septembra zaznamenaných len takmer 22.500 príspevkov. "To je pri porovnaní s počtom obyvateľov EÚ naozaj veľmi nízke číslo," podotkol. V tejto súvislosti dodal, že by bolo možno vhodné vyhodnotiť, či je táto digitálna platforma dostatočne užívateľsky prívetivá.



"Informovanosť občanov o záležitostiach EÚ je oblasť, ktorú dlhodobo považujem za nedostatočnú. Veď aj na Slovensku nám chýba televízna stanica, ktorá by celý deň prinášala správy z EÚ v slovenčine," upozornil Číž.



Poslanec Európskeho parlamentu tiež vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že v dôsledku covidu, ale aj inštitucionálnych prieťahov sa spustenie konferencie omeškalo o viac ako rok.



CoFoE plánuje svoje závery prezentovať koncom jari, Čížovi sa tento harmonogram zdá byť unáhlený. "Podujatie takýchto rozmerov, ktoré má osloviť čo najväčší počet ľudí a na ktorom sa majú prebrať naozaj dôležité témy, si podľa môjho názoru zaslúži dlhší čas na to, aby malo šancu priniesť konkrétne výsledky," vysvetlil.



Číž verí, že návrhy občanov budú napokon zapracované do politiky EÚ. "Ak už zo žiadneho iného dôvodu, tak preto, lebo by to vrhalo veľmi zlé svetlo na EÚ, keby hlas občanov nebol vypočutý," dodal.