M. Draghi: EÚ by mala zaviesť cenový strop na ruský plyn

Rím 24. augusta (TASR) - Európska únia by mala zaviesť cenový strop na plyn dovážaný z Ruska, čo by pomohlo zmierniť tlak na podniky a domácnosti spôsobený rastúcimi cenami energií. Povedal to v stredu taliansky premiér Mario Draghi. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Talianska vláda tvrdo presadzuje na celoeurópskej úrovni zavedenie cenového stropu na plyn, ktorý dovážame z Ruska," povedal premiér na konferencii v meste Rimini. "Niektoré štáty to naďalej odmietajú, pretože sa obávajú, že Moskva by mohla dodávky plynu úplne zastaviť," dodal Draghi, ktorý po parlamentných voľbách na budúci mesiac odstúpi z funkcie. V tejto súvislosti však poukázal na problémy s dodávkami ruského plynu už počas tohto leta, pričom k zavedeniu cenového stropu zatiaľ nedošlo.



Draghi uviedol, že o otázke cenového stropu na ruský plyn sa bude diskutovať na nadchádzajúcej schôdzke lídrov Európskej únie. Európska komisia medzitým tento mesiac informovala, že "sa snaží čo najrýchlejšie posúdiť rôzne možnosti na zavedenie cenového stropu na plyn," podrobnosti však nezverejnila. Nasledujúci samit lídrov EÚ je naplánovaný na október.



Draghi dodal, že Taliansko by sa mohlo stať nezávislým od dodávok ruského plynu na jeseň 2024. Podmienkou však je, aby dva plánované závody na regasifikáciu boli dovtedy v prevádzke. Za posledné mesiace však Taliani dokázali závislosť od dovozu plynu z Ruska znížiť na polovicu. Ten sa vlani podieľal na celkovom dovoze zemného plynu do Talianska 40 %.