M. Draghi: EÚ potrebuje integrovanejší jednotný trh

Brusel 30. septembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) nedokážu samostatne konkurovať ekonomickým mocnostiam, ako sú Čína a USA, a potrebujú oveľa integrovanejší jednotný trh s podnikmi globálneho rozsahu, vyhlásil v pondelok bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ak je cieľom produktivita, rozsah v mnohých sektoroch, ktoré sme analyzovali, sa stal v istom zmysle jej základnou zložkou, a rozsah získate len s integrovanými jednotnými trhmi," povedal na pôde inštitútu Bruegel Draghi, ktorý nedávno z poverenia Európskej komisie vypracoval správu o konkurencieschopnosti EÚ.



Rast podľa neho brzdia cezhraničné prekážky a množstvo vnútroštátnych predpisov, zatiaľ čo podniky v EÚ čelia konkurencii z Číny a USA, ktorú poháňajú inovácie a masívne dotácie. Členské štáty Únie si v súčasnosti samostatne určujú, ktoré technológie sú strategické, a bránia svoje podniky namiesto toho, aby rozvíjali silné stránky Európy, povedal Draghi. Rozdrobenosť Európy ilustroval na príklade telekomunikačného trhu. V tejto oblasti by EÚ nemala mať 35 prevádzkovateľov mobilných sietí a stovky virtuálnych operátorov, ale skôr obmedzený počet celoeurópskych konkurentov, ktorí by tvrdo bojovali na národných trhoch, priblížil bývalý šéf ECB.



"To, čo musíme v budúcnosti urobiť, je, že chceme zachovať hospodársku súťaž, ale nemali by sme brániť zväčšovaniu rozsahu. Mali by sme harmonizovať prideľovanie frekvenčného spektra, mali by sme harmonizovať vnútroštátnu reguláciu. Mali by sme skutočne vytvoriť európsky trh telekomunikácií," zdôraznil Draghi.