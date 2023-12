M. Draghi: EÚ sa musí stať jednotným štátom a nájsť nový model rastu

Rím 2. decembra (TASR) - Bývalý prezident Európskej centrálnej banky (ECB) a taliansky expremiér Mario Draghi má veľké obavy o budúcnosť Európskej únie (EÚ). Riešenie vidí v jej premene na jednotný štát. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



EÚ sa nachádza v kritickej chvíli, jej predchádzajúci model rastu sa rozpadol, povedal Draghi v stredu (29. 11.) na knižnej prezentácii v Ríme. "Musíme vymyslieť nový druh rastu, ale na to sa musíme stať jednotným štátom. Európsky trh je príliš malý, je tu veľa trhov, a preto sa malé spoločnosti, ktoré začínajú v Európe, často hneď, ako začnú rásť, presúvajú do USA, alebo skončia," vysvetlil Draghi.



EÚ podľa neho urobila "kolosálnu chybu" v 90. rokoch minulého storočia, keď nezmenila pravidlá svojho fungovania a všetko zostalo po starom ako v čase, keď ju ešte tvorilo dvanásť členských štátov. "Všetko v Európe je príliš roztrieštené. Dokonca aj veľmi jednoduché veci - a dokonca aj regulácia vnútorného trhu je roztrieštená," kritizoval Draghi. Ako príklad spomenul farmaceutický trh, pričom poukázal na to, že v USA existuje jediný regulačný orgán a v Únii ich je 27, rovnako ako členských štátov.



Európa trpí "paralýzou rozhodovania", sťažoval sa bývalý šéf ECB, ktorý bol od februára 2021 do októbra 2022 predsedom talianskej vlády. Túto paralýzu podľa neho ešte zhoršili nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa uskutočnia na jar budúceho roka.



"Najdôležitejšie je teraz zistiť, ako môžeme vytvoriť európske fondy na financovanie obrany a boja proti zmene klímy. Potom potrebujeme koordinovanú zahraničnú politiku, pretože hoci sa ministri zahraničných vecí stretávajú, nie sú v zhode. Musíme sa zamyslieť nad väčšou politickou integráciou, nad skutočným Európskym parlamentom," zdôraznil 76-ročný politik.