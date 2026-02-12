< sekcia Ekonomika
M. Draghi na samite naznačil, ako by EÚ mala ďalej konať
Bilzen-Hoeselt 12. februára (TASR) - Bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi na rokovaniach v rámci neformálneho samitu EÚ o konkurencieschopnosti na zámku Alden Biesen v Belgicku lídrov členských krajín EÚ upozornil na sériu krokov, ktoré sú podľa neho potrebné na zlepšenie hospodárskej situácie EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
V rámci svojej prezentácie Draghi zdôraznil, že od prezentácie svojej rozsiahlej správy o budúcnosti konkurencieschopnosti EÚ v roku 2024 došlo k zhoršeniu hospodárskej situácie a vyzval na naliehavé riešenie všetkých otázok, ktoré vo svojej správe nastolil.
Informačný portál Politico, s odkazom na nemenovaného diplomata z prostredia rokovaní, uviedol, že Draghi sa zameral na niekoľko kľúčových tém: potreba znížiť bariéry na jednotnom trhu; potreba ukončiť fragmentáciu akciových trhov a zvýšiť úsilie o mobilizáciu európskych úspor; ustrážiť náklady na energie; možnosť cielenej európskej preferencie, teda nakupovanie tovarov vyrobených v Európe, v niektorých sektoroch. Upozornil aj na proces rozhodovania v EÚ, na možnosť posilnenej spolupráce členských krajín s cieľom urýchliť postup v niektorých z týchto tém, ak je to potrebné. Posilnenú spoluprácu skupiny členských krajín Zmluva o fungovaní EÚ povoľuje.
Potom, ako bývalý šéf ECB a taliansky expremiér strávil štvrťhodinu rozprávaním o investičných potrebách eurobloku, nasledovala rozsiahla výmena názorov so šéfmi vlád a štátov, ktorých otázky sa týkali tém, ako sú investície, budovanie únie úspor a investícií, fungovanie energetického sektora, usmernenia pre fúzie spoločností a tiež medzinárodná úloha eura.
Draghi vo svojej prelomovej správe z roku 2024 vyzval EÚ na ročné investície vo výške približne 800 miliárd eur a na investovanie do strategických sektorov, aby EÚ mohla udržať krok s čínskymi a americkými konkurentmi. Politico pripomenul, že francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom tohto týždňa vyhodnotil celkové potreby EÚ na približne 1200 miliárd eur ročne a navrhol vydať nové emisie spoločných dlhopisov na pokrytie časti tejto sumy.
Neformálny samit sa skončí bez prijatia záverov.
