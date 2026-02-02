< sekcia Ekonomika
M. Draghi vyzval EÚ, aby sa stala ekonomickou a politickou mocnosťou
Vo svojom prejave poukázal na potrebu vytvorenia európskej federácie v oblasti obrany, zahraničnej politiky a zdaňovania.
Autor TASR
Brusel 2. februára (TASR) - Bývalý predseda Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi v pondelok vyzval Európsku úniu (EÚ), aby prekonala „staré rozdiely“ a stala sa „skutočnou mocnosťou“ v ekonomickej a politickej oblasti. Na správu tlačovej agentúry AFP upozornil spravodajca TASR.
Draghi, ktorý v pondelok vystúpil s prejavom na Katolíckej univerzite v Leuvene (KUL), upozornil, že medzi všetkými, ktorí sú momentálne „v krížovej paľbe medzi Spojenými štátmi a Čínou“, iba Európania majú možnosť stať sa skutočnou mocnosťou.
Vo svojom prejave poukázal na potrebu vytvorenia európskej federácie v oblasti obrany, zahraničnej politiky a zdaňovania.
„Preto sa musíme rozhodnúť, či chceme zostať len veľkým trhom, podriadeným prioritám iných, alebo chceme podniknúť potrebné kroky, aby sme sa stali mocnosťou?“ uviedol bývalý šéf ECB a taliansky expremiér počas preberania čestného doktorátu Katolíckej univerzity.
Draghi, ktorý v roku 2024 publikoval správu o budúcnosti konkurencieschopnosti EÚ, bude 12. februára na zámku Alden Biesen v Belgicku čestným hosťom na zasadnutí šéfov štátov a vlád EÚ. Tento neformálny samit je venovaný posilňovaniu konkurencieschopnosti a jednotného európskeho trhu.
„Individuálne väčšina európskych štátov nemá ani pozíciu strednej mocnosti. V otázkach obrany, priemyselnej politiky alebo zahraničných vecí sa s nami zaobchádza ako s nesúrodým súborom stredne veľkých štátov, ktoré možno rozdeliť a podľa toho s nimi aj zaobchádzať,“ opísal situáciu Draghi.
Podľa jeho slov odkedy sa Donald Trump vrátil do Bieleho domu, Spojené štáty jasne naznačili, že európska politická fragmentácia slúži ich záujmom. Dodal, že okrem toho EÚ musí čeliť Číne, ktorá kontroluje základné prvky globálnych dodávateľských reťazcov a je pripravená to využiť vo svoj prospech.
„Bez rozhodnej zmeny Európa riskuje, že sa stane podriadenou, rozdelenou a deindustrializovanou. A Európa, ktorá nedokáže brániť svoje záujmy, si svoje hodnoty dlho nezachová,“ varoval Draghi.
V septembri 2023 predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová požiadala Draghiho, aby vypracoval návrhy na oživenie hospodárstva EÚ tvárou v tvár konkurencii zo strany Číny a USA. Vo svojej správe, publikovanej v roku 2024, Draghi uviedol, že Európa musí znížiť ceny energií, rozvíjať kapitálové trhy a mať silnejšiu priemyselnú a obchodnú politiku, aby bola konkurencieschopná. Upozornil tiež, že európske spoločnosti musia zvýšiť svoje výdavky na výskum a inovácie, ktoré sú v súčasnosti polovičné v porovnaní s americkými firmami.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
