< sekcia Ekonomika
M. Eštok: Priority SR sú kohézia a spoločná agropolitika EÚ
Eštok zároveň zdôraznil, že sa podarilo dať dokopy 16 členských krajín EÚ, ktoré znovu vytvorili takzvanú skupinu priateľov kohézie, kde Slovensko zohralo veľmi dôležitú úlohu.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 16. júna (TASR) - Politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika budú prioritami Slovenska čo sa týka nadchádzajúcich rokovaní o konečnej podobe viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2028 - 2034. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok počas utorňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu, informuje spravodajca TASR.
Eštok pripomenul, že diplomati členských krajín hovorili o príprave Európskej rady zo štvrtku a piatku tohto týždňa (18. - 19. 6.) v Bruseli, kde jednou z hlavných tém by mala byť prvá politická diskusia na úrovni lídrov ku konkrétnym číslam, ktoré nedávno v podobe takzvaného negociačného balíka predstavilo cyperské predsedníctvo v Rade EÚ.
„To sú už konkrétne peniaze, konkrétne návrhy pre regióny, pre podporu miest, pre rozvoj infraštruktúry a škôl. Je to mimoriadne dôležitá debata o rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 a top agenda pre nasledujúce írske predsedníctvo,“ vysvetlil Eštok a dodal, že je záujem a tiež tlak zo strany predsedu Európskej rady Antónia Costu, aby táto diskusia vyvrcholila v decembri, keď by mala Európska únia schváliť budúci sedemročný rozpočet.
Eštok potvrdil, že diplomati debatovali o prvom návrhu cyperského predsedníctva, o takzvanom „negociačnom boxe“, kde Cyprus už predložil svoje predstavy čo sa týka konkrétnych rozdelení financií na jednotlivé kapitoly a fondy v rámci budúceho VFR.
„Pre Slovensko ostávajú prioritou dve oblasti. To znamená politika súdržnosti, cez ktorú vieme podporovať regióny, mestá, obce, rozvoj infraštruktúry, čiže peniaze, ktoré slúžia na zvyšovanie životnej úrovne Slovenska. A druhou oblasťou je spoločná poľnohospodárska politika,“ uviedol štátny tajomník.
Eštok zároveň zdôraznil, že sa podarilo dať dokopy 16 členských krajín EÚ, ktoré znovu vytvorili takzvanú „skupinu priateľov kohézie“, kde Slovensko zohralo veľmi dôležitú úlohu, lebo slovenský, prvý návrh textu spoločného vyhlásenia sa stal základom pre konečné vyhlásenie všetkých 16 krajín.
„Naozaj zdôrazňujeme potrebu vyčleniť dostatočné množstvo prostriedkov na podporu kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ odkázal Eštok.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Eštok pripomenul, že diplomati členských krajín hovorili o príprave Európskej rady zo štvrtku a piatku tohto týždňa (18. - 19. 6.) v Bruseli, kde jednou z hlavných tém by mala byť prvá politická diskusia na úrovni lídrov ku konkrétnym číslam, ktoré nedávno v podobe takzvaného negociačného balíka predstavilo cyperské predsedníctvo v Rade EÚ.
„To sú už konkrétne peniaze, konkrétne návrhy pre regióny, pre podporu miest, pre rozvoj infraštruktúry a škôl. Je to mimoriadne dôležitá debata o rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 a top agenda pre nasledujúce írske predsedníctvo,“ vysvetlil Eštok a dodal, že je záujem a tiež tlak zo strany predsedu Európskej rady Antónia Costu, aby táto diskusia vyvrcholila v decembri, keď by mala Európska únia schváliť budúci sedemročný rozpočet.
Eštok potvrdil, že diplomati debatovali o prvom návrhu cyperského predsedníctva, o takzvanom „negociačnom boxe“, kde Cyprus už predložil svoje predstavy čo sa týka konkrétnych rozdelení financií na jednotlivé kapitoly a fondy v rámci budúceho VFR.
„Pre Slovensko ostávajú prioritou dve oblasti. To znamená politika súdržnosti, cez ktorú vieme podporovať regióny, mestá, obce, rozvoj infraštruktúry, čiže peniaze, ktoré slúžia na zvyšovanie životnej úrovne Slovenska. A druhou oblasťou je spoločná poľnohospodárska politika,“ uviedol štátny tajomník.
Eštok zároveň zdôraznil, že sa podarilo dať dokopy 16 členských krajín EÚ, ktoré znovu vytvorili takzvanú „skupinu priateľov kohézie“, kde Slovensko zohralo veľmi dôležitú úlohu, lebo slovenský, prvý návrh textu spoločného vyhlásenia sa stal základom pre konečné vyhlásenie všetkých 16 krajín.
„Naozaj zdôrazňujeme potrebu vyčleniť dostatočné množstvo prostriedkov na podporu kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ odkázal Eštok.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)