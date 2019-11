M. Fecko navrhuje zmeny v novele zákona o pozemkových úpravách

Bratislava 27. novembra (TASR) - V prípade vládnej novely zákona o pozemkových úpravách ide v niektorých prípadoch právo vlastníkov pozemkov do úzadia. Uviedol to v úvode druhého rokovacieho dňa 53. schôdze poslanec Martin Fecko (OĽaNO), ktorý k novele predložil pozmeňujúci návrh.



Fecko skonštatoval, že táto právna norma by mala do budúcnosti zásadným spôsobom riešiť, ako sa vlastník bude môcť, alebo nebude môcť domôcť svojho práva k pozemkom. "Zdá sa mi, že touto novelou v niektorých bodoch si to zľahčujeme, a tým pádom právo vlastníka je dané niekde do úzadia, aby sa nemohol v daný čas odvolať, alebo poukázať na nejaké chyby v registroch, alebo možno pri konaniach, reštitúciách," myslí si Fecko.



Najväčšie výhrady má k informovaniu vlastníkov pozemkov pri pozemkových úpravách. "V 21. storočí je nevyhnutné, aby sa rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav v konaní o pozemkových úpravách doručovalo čo najširšiemu okruhu vlastníkov," myslí si Fecko. Vládny návrh zákona súčasný stav podľa neho sprísňuje, Fecko preto navrhuje, že pokiaľ je miesto pobytu alebo sídlo známe, doručí sa príslušné rozhodnutie do vlastných rúk všetkým účastníkom. Môže sa na to využiť aj doručovanie do elektronickej schránky.



Po pozemkových úpravách bude mať podľa Fecka vlastník pozemok v celosti, a predsa ho nemožno v jeho vlastníckom práve obmedzovať nad únosnú mieru, teda tak, ako to navrhuje zákon, že komu má dať do nájmu pozemok, dokonca na päť a viac rokov. "Je to nový stav majetku a zvyčajne na celkom inom mieste. Je to zásadná pozemková reforma na Slovensku, ktorá sa bude opakovať v danom katastrálnom území raz za 100 rokov a vlastník predsa má mať rozhodujúce slovo, ako naloží so svojím majetkom, ktorý je chránený Ústavou SR," tvrdí Fecko. Mnoho vlastníkov by sa podľa jeho slov chcelo dostať k pôde, no dlhoročné nájomné zmluvy, často uzatvorené ešte predchádzajúcimi vlastníkmi, zabraňujú dostať sa k obhospodarovaniu pôdy. "Pritom mnoho ľudí nechce byť agropodnikateľmi ihneď, chce len vlastniť pôdu pre samozásobenie rodiny vlastnými poľnohospodárskymi výrobkami," podotkol Fecko.



Vo vládnom návrhu zákona preto navrhuje vylúčiť prednostné právo nájmu v prípade pozemkových úprav, ktoré boli upravené do roku 2012 tak, že môže pokračovať nájomná zmluva. "Vy ste to ešte vyšperkovali, že môže byť do tej doby, dokiaľ nedobehne stará zmluva, resp. sú tam výnimky, že sú tam začínajúci mladí farmári," uviedol v súvislosti s predloženou novelou z rezortu pôdohospodárstva. Zároveň odporúča ľuďom, aby boli aktívni pri pozemkových úpravách a zaujímali sa o ne, aby si vedeli obhájiť svoje vlastnícke práva.