M. Harbuľák: V gastronómii i hoteloch dlhodobo chýba pracovná sila

Bratislava 24. decembra (TASR) - Sektor hotelierstva a gastronómie bojuje s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily. Chýbajú kuchári, cukrári či obslužný personál v reštauráciách, hotely bojujú s nedostatkom chyžných. Upozornil na to prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR a Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák, podľa ktorého však chýba aj záujem zo strany mladých ľudí o štúdium týchto oblastí.



"Veľa zamestnávateľov sa zapája, je ochotných pripravovať študentov, ale zatiaľ nevidíme zo strany študentov dostatočný záujem," priblížil pre TASR Harbuľák. Ako dodal, je približne 7000 certifikovaných miest pre duálne vzdelávanie u zamestnávateľov, no v minulom školskom roku sa ich naplnenosť pohybovala len na úrovni približne 15 %.



Podľa Harbuľáka pracovná sila nechýba len v oblasti cestovného ruchu, zápasia s ňou aj iné oblasti. "Vidíme, že máme rekordne nízku mieru nezamestnanosti, napriek tomu tu máme veľký počet voľných pracovných miest. Je to preto, že náš pracovný trh je zatvorený," priblížil.



Pomôcť by podľa neho mohlo prijímanie ľudí zo zahraničia, lebo na niektoré pozície sa nedarí nájsť zamestnancov medzi domácimi. Ako však dodal, prijímanie ľudí z krajín mimo Európskej únie je na Slovensku veľmi komplikované a zdĺhavé.



Pri zamestnávaní pracovnej sily z krajín mimo Európskej únie by sa podľa Harbuľáka mali zrýchliť procesy vybavovania víz a ďalších povolení. "To je ten pozostatok nastavenia, že sme voči zamestnancom z iných krajín ako trh zatvorený," priblížil s tým, že tieto procesy by sa mali nielen zrýchliť, ale aj zjednodušiť.