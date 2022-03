M. Hlivák: Akademická obec je pre ÚVO dôležitým partnerom do debaty

Bratislava 20. marca (TASR) - Je dôležité, aby Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) spolupracoval s akademickou obcou. Myslí si to predseda úradu Miroslav Hlivák. Inštitúcia pod jeho vedením preto už podpísala memorandá o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Fakultou managementu UK, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity a tento týždeň aj s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.



"Po rokovaní s pánom rektorom Ferdinandom Daňom sa teším, že táto spolupráca bude obsahovať aj odborné aktivity v témach, ktoré sú inovatívnymi prvkami v novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorá začne platiť od 31. marca. Ide o profesionalizáciu, posilňovanie nezávislosti úradu a o verejnú politiku otvorenej komunikácie, ktorej cieľom je posilňovať piliere právneho štátu," konštatoval Hlivák.



Spoluprácu s ÚVO ocenil aj rektor Ekonomickej univerzity. "Univerzita má podpísané memorandá o spolupráci s viacerými štátnymi, či verejnými inštitúciami. ÚVO je jednou z tých inštitúcií, ktorých sa ekonomika a financie dotýkajú, preto si myslím, že toto memorandum bude prospešné pre obidve strany," zhodnotil Daňo.



Na univerzite je podľa neho dostatok pracovníkov, ktorí majú znalosti na to, aby mohli poskytnúť ÚVO napríklad poradenské služby, či konzultácie k odborným materiálom. "Na druhej strane, ÚVO môže zabezpečiť nielen pre zamestnancov, ale aj pre našich študentov, ktorí študujú problematiku, do ktorej verejné obstarávanie prináleží, odborné prednášky alebo semináre na vybrané témy, prípadne konzultantov záverečných prác," doplnil rektor. Ďalšie možnosti vidí v organizovaní spoločných odborných, či vedeckých podujatí.



"Už v projekte, s ktorým som kandidoval na post predsedu úradu, som si vytýčil ambíciu, aby sa na príslušných univerzitách vyučoval samostatný predmet verejné obstarávanie. Želal som si, aby sa v tejto pre štát strategickej oblasti vychovávalo čo najviac odborníkov. Odbornosť v tejto oblasti je kľúčom ku kvalitnejším nákupom za verejné peniaze," dodal Hlivák.