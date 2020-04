M. Hlivák: Cez informačný systém EVO štát nakupuje najviac

Bratislava 18. apríla (TASR) - V sobotu uplynulo 18 mesiacov odvtedy, čo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nasadil modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania EVO. Tento bezplatný systém, ktorý je dostupný všetkým, zostáva aj po roku a pol od jeho spustenia najpoužívanejším nástrojom pre elektronické verejné obstarávanie. Informovala o tom Janka Zvončeková, hovorkyňa ÚVO.



"Teší ma, že prostredníctvom nášho systému sa v štáte nakupuje najviac. Svedčia o tom dáta, podľa ktorých 45 % verejných obstarávaní je realizovaných práve prostredníctvom tohto úradného systému. Jeho líderstvo medzi ostatnými systémami pre elektronické verejné obstarávanie znamená, že sa nám podarilo vytvoriť dôležitú platformu, v ktorej sa dokážu stretnúť všetci nákupcovia s predajcami. Úrad sa snaží robiť maximum pre to, aby obom stranám procesy verejných nákupov sprístupňoval, zjednodušoval a zefektívňoval, čo tento systém zabezpečuje," povedal predseda úradu Miroslav Hlivák.



Na trhu je evidovaných 12 informačných systémov pre elektronické verejné obstarávanie. Druhý najpoužívanejší systém má 23-percentný podiel. "Vyhlasovateľ súťaže je na tomto jednom mieste, teda prostredníctvom nášho systému, schopný osloviť široké spektrum hospodárskych subjektov už v rámci prípravnej fáze súťaže - tzv. prípravných trhových konzultácií. Následkom toho si vytvára pôdu pre širšiu hospodársku súťaž, ktorej výsledkom môže byť lepšia hodnota za verejné peniaze. Úrad plánuje v tomto roku aj na základe spätnej väzby od používateľov zapracovať ďalšie vylepšenia, ktoré prácu so systémom, a teda aj s verejným obstarávaním, ešte viac zjednodušia," uviedol vedúci oddelenia EVO Martin Hoffmann.



Hlivák verí, že vyhlasovatelia súťaží budú povzbudení k tomu, aby systém EVO využívali aj pre vyhlasovanie zákaziek s nízkou hodnotou. "Tento systém dokáže poskytnúť obrovskú pridanú hodnotu každému verejnému obstarávateľovi. Keď vyhlási zákazku s nízkou hodnotou, zvýši povedomie o tomto nákupe a zaisťuje si väčšie množstvo ponúk od zaregistrovaných hospodárskych subjektov. Štát tým môže získať úsporu, podnikatelia zasa majú prehľad o vyhlásených zákazkách a môžu byť povzbudení k tomu, aby obchodovali so štátom," hovorí Hlivák.



V rámci systému EVO je možná realizácia od zákaziek s nízkou hodnotou až po nadlimitné postupy zadávania zákaziek vrátane dynamického nákupného systému. Úrad pravidelne poskytuje metodickú podporu pri používaní tohto systému, všetky informácie a odporúčania pre systém EVO sú dostupné na webovom sídle úradu: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Na otázky ohľadom používania systému EVO odpovedia zamestnanci úradu prostredníctvom emailu: helpdesk_evo@uvo.gov.sk alebo telefonicky na 02 502 64 370.