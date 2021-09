M. Hlivák: Druhou podpredsedníčkou ÚVO by mala byť Zuzana Krajčovičová

Na archívnej snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 6. septembra (TASR) - Novou podpredsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by mala byť Zuzana Krajčovičová. Predseda úradu Miroslava Hlivák pre TASR potvrdil, že vláde v pondelok predložil návrh na jej vymenovanie do funkcie. ÚVO má v súčasnosti jedného podpredsedu, ktorým je Jaroslav Lexa.priblížil Hlivák.Na Ústavný súd sa z vlastnej iniciatívy obrátil preto, že nemal vedomosť o stave súdneho konania, keďže ÚVO nebol jeho priamym účastníkom.doplnil.Krajčovičová je podľa neho dlhoročná zamestnankyňa úradu a kvalitná odborníčka na problematiku verejného obstarávania.priblížil Hlivák.Krajčovičová je v súčasnosti riaditeľkou Kancelárie rady úradu. Predseda ÚVO verí, že vláda vyhovie jeho návrhu.dodal Hlivák.Vláda odvolala Bugalu ešte minulý rok vo februári. Jeho odvolanie z funkcie podpredsedu úradu odôvodnil Hlivák zistenými porušeniami zákona, ktoré sa týkali jeho advokátskej kancelárie. V návrhu na odvolanie sa konštatovalo, že Bugala v zmysle ôsmich rozhodnutí Okresného súdu Žilina v čase pred nástupom do funkcie konal v rozpore so zákonom o Registri partnerov verejného sektora.Bugala sa však bránil, podľa neho nebol naplnený ani jeden dôvod v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého by mohlo dôjsť k jeho odvolaniu z funkcie vládou. Proti rozhodnutiu podal ústavnú sťažnosť, ktorú však Ústavný súd zamietol.