M. Hlivák: Ex-ante posúdenia sú užitočné najmä na zníženie pochybení

Bratislava 19. apríla (TASR) - O znižovanie chybovosti vo verejnom obstarávaní sa Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) už niekoľko rokov usiluje aj tzv. ex-ante posúdeniami. Uviedla to Janka Zvončeková, hovorkyňa ÚVO. Ide podľa nej o kontroly uskutočňované ešte pred spustením obstarávacieho procesu, ktorých ÚVO v uplynulom roku zrealizoval 68. Tie sa týkali zákaziek za vyše 1,6 miliardy eur.



Takéto posúdenia priniesli výrazný benefit nielen v eliminácii chýb vo verejných nákupoch, ale i v podpore širšej hospodárskej súťaže a tiež značnú časovú úsporu v práci úradu.



"Potvrdzuje to aj skutočnosť, že počas roku 2019 odbor dohľadu vykonal 26 kontrol, v ktorých bolo v minulosti vydané ex-ante posúdenie," uviedol riaditeľ odboru dohľadu ÚVO Tomáš Lepieš. Približne v 70 % prípadov podľa neho odbor neidentifikoval porušenie zákona, ktoré by malo, alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. "Približne v 11 % prípadov sme vydali rozhodnutie o zrušení použitého postupu," doplnil Lepieš. Pritom chybovosť kontrolovaných zákaziek bez predchádzajúceho využitia tohto inštitútu bola vyššia.



Takéto kontroly pred vyhlásením samotného obstarávania fungujú na báze dobrovoľnosti. Týkajú sa nadlimitných zákaziek alebo nadlimitných koncesií, úplne alebo čiastočne financovaných z prostriedkov Európskej únie. Verejní obstarávatelia o ne ÚVO žiadajú v prípravnej, teda najdôležitejšej a zároveň i najťažšej fáze svojich nákupov. Pýtajú sa najmä na špecifikáciu predmetu zákazky, výber vhodného postupu, výpočet predpokladanej hodnoty zákazky a podobne. "Naším cieľom je preto pomôcť verejným obstarávateľom, aby v čo najvyššej možnej miere eliminovali porušenia zákona, ktoré by mohli byť budúcimi porušeniami v procese verejného obstarávania. A tým aj prispieť k skvalitneniu verejných nákupov. Tieto kontroly sú pre nás významným a užitočným nástrojom na znižovanie pochybení v nakupovaní za verejné peniaze," povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



Na druhej strane využitie tohto inštitútu uľahčuje aj následnú prácu úradu. "Svedčí o tom nižšia doba výkonu kontroly v porovnaní so zákazkami, v ktorých nebolo vykonané ex-ante posúdenie. Odbor dohľadu rozhodnutie vydal v priemere za 40 dní, najkratšia kontrola v prípade zákazky po predchádzajúcom ex-ante posúdení trvala iba 23 dní," vysvetlil Lepieš.



"Dôležitým benefitom je aj skutočnosť, že verejné obstarávania po ex-ante posúdení majú aj vyšší počet uchádzačov a najmä relatívne vysoký počet zákaziek so šesť a viac uchádzačmi, čo umožňuje širšiu hospodársku súťaž. Už od môjho nástupu sa preto snažím posilniť profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní a teší ma, že ex-ante posúdenie taktiež prispieva k vitálnosti systému verejných nákupov na Slovensku," doplnil Hlivák.



V súvislosti s týmto inštitútom predseda ÚVO zároveň zdôraznil, že zistenia o nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní po ex-ante posúdení neprinášajú sankcie zo strany úradu. "Chceme preto povzbudiť verejných obstarávateľov, aby ho využívali, v prípade potreby aj opakovane, a prispeli tak k skvalitneniu verejných nákupov," dodal Hlivák.



Výstupy ex-ante posúdenia, vrátane dokumentu "O Ex-ante posúdení" za rok 2019 verejní obstarávatelia a obstarávatelia nájdu na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk v časti Legislatíva/ Metodika/ Dohľad.