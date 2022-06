Hlivák: Kontrola obstarávania by nemala brzdiť čerpanie eurofondy

Bratislava 23. júna (TASR) - Kontrola verejného obstarávania by nemala brzdiť čerpanie eurofondov. Na konferencii Eurofondy bez korupcie, ktorú zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR to uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák za účasti predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomíra Andrássyho.



"Úrad pre verejné obstarávanie urobil maximum na to, aby kontrola verejného obstarávania nebrzdila čerpanie eurofondov," spresnil Hlivák. Podľa jeho slov bol schválený zákon, ktorý stanovuje základné rámce kontroly verejného obstarávania v novom programovom období. "V rámci tohto systému sme znížili počty povinných kontrol, hlavnú úlohu prevzal na seba ÚVO a tým sa táto inštitúcia stala citlivejšou do budúcnosti," poznamenal.



Dodal, že ÚVO budú spolu s NKÚ a MIRRI kľúčovými inštitúciami pri kontrole jednak eurofondových zákaziek, ale aj zákaziek financovaných z plánu obnovy.



Podľa Andrássyho slov štátne inštitúcie, ktoré majú na starosti kontrolu eurofondov, sú povinné spolu komunikovať a odovzdávať si svoje praktické skúsenosti, aby sa prípadne menila legislatíva. "Tá by sa mala meniť tak, aby prostredie bolo lepšie, transparentnejšie a menej korupčné," podčiarkol Andrássy.



"Som osobne presvedčený, že cestou na to, ako zatočiť s korupciou aj na najnižších úrovniach, je prijatie zákona, ktorým by sa vyvodzovala osobná zodpovednosť voči tým, ktorí sa nechali kúpiť lobistami a boli ochotní podporiť ich korupčné správanie. Osobná zodpovednosť je nástrojom, ktorý môže odstrašiť zamestnancov štátu a verejných inštitúcií, aby sa nechali nalákať na korupčné aktivity," dodal Andrássy.