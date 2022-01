VIDEO: M. Hlivák: Minister dopravy A. Doležal pri R2 zavádzal

Bratislava 10. januára (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo svojich vyjadreniach o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o zrušení súťaže na R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany zavádzal. Rozhodnutie je v súlade v usmerneniami Európskej komisie (EK) aj s tým, ako rozhodujú súdy. Nie je pravda, že neexistuje ekvivalent FIDIC-u, je ich niekoľko. Vyhlásil to v pondelok na brífingu predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



Šéf úradu ozrejmil, že nie je pravda, že rozhodnutie je mimo aplikačnej praxe, ale je v súlade s usmerneniami EK, rozhodnutiami krajského súdu či zisteniami európskych audítorov. EK zároveň podľa neho aj v konzultácii potvrdila, že rozhodnutie bolo posúdené správne. Na "alebo ekvivalent" podľa Hliváka upozorňuje aj ministerstvo dopravy na svojom webe.







Priblížil, že v SR začal platiť tzv. ekvivalent v zákone od roku 2000. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bola podľa Hliváka v roku 2012 a 2013 účastníkom súdnych konaní, kde aj krajský súd povedal, čo je to ekvivalent. Doplnil, že rada úradu v roku 2016 definovala, čo je FIDIC a čo je porušenie princípu diskriminácie. Pripomenul aj záverečnú audítorskú správu z 5. apríla 2019, keď európsky audit prvýkrát na Slovensku definoval, že použitie FIDIC-u bez ekvivalentu je porušenie európskeho práva.



Poukázal na to, že v posledných dňoch niektorí vládni politici spustili cielený útok, aby v ľudí "poštvali" proti úradu. "Za viac ako štyri roky, čo som vo funkcii predsedu, som nezažil také arogantné vystúpenie politika na adresu úradu a jeho zamestnancov," poznamenal Hlivák.



V súvislosti s tým pripomenul, že sa v tomto roku volí nový predseda ÚVO. "Súvisí tento tlak a útoky na úrad s voľbou nového predsedu? Bude takých útokov na úrad ešte pribúdať?" pýtal sa Hlivák. Skonštatoval, že keď boli vládni politici v opozícii, úradu "tlieskali" za to, že je odvážny. Predseda ÚVO zdôraznil, že úrad sa nepozerá na to, kto je vo vláde, ale rozhoduje nezávisle.



Na utorkový (11. 1.) parlamentný výbor, ktorý sa má venovať tejto téme, príde. "Osobne sa teším na tú debatu. Verím, že budú prevládať fakty nad emóciami," dodal. Je však podľa neho škoda, že sa výbor koná v čase, keď je konanie ešte "živé".



ÚVO v danej veci vydal rozhodnutie 20. decembra 2021, zatiaľ však nie je právoplatné. Zistenia úradu bude ešte skúmať Rada ÚVO. Doležal v reakcii na rozhodnutie ÚVO uviedol, že ho považuje za bezprecedentné, neodborné a mimo aplikačnej praxe. Verí, že rezort uspeje s odvolaním proti tomuto rozhodnutiu. Ak neuspeje, plánuje dať podľa ministra prípad na súd.