M. Hlivák: Novela zákona o verejnom obstarávaní je dobrý kompromis

Bratislava 30. júna (TASR) – Vládou schválená novela zákona o verejnom obstarávaní je dobrý kompromis, no Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zostáva pozorný. Legislatívu totiž ešte čaká schvaľovanie v Národnej rade (NR) SR. Po rokovaní vlády to v stredu povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



Prípravu novely, ktorá by mala zjednodušiť a zrýchliť verejné obstarávanie, sprevádzali rozpory ÚVO s podpredsedom vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefanom Holým (Sme rodina). Ten pôvodne ÚVO z prípravy tohto zákona vynechal. Vládou schválená zmena legislatívy však už vznikla po dohode oboch inštitúcií a podpredseda vlády s predsedom ÚVO ju na rokovanie kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO) predložili ako spoločný návrh.



„Myslím si, že vláda schválila dobrý kompromis. Zostávame však naďalej bdelí, pretože nás čaká schvaľovanie v rámci ďalšieho legislatívneho procesu v Národnej rade SR,“ povedal Hlivák.



Šéf ÚVO zhrnul, že zákon obsahuje oblasti na zrýchlenie verejných nákupov, pokrýva nekalé praktiky, profesionalizáciu, ale obsahuje napríklad aj ustanovenia, ktoré umožňujú zákaz uzatvoriť zmluvu s podnikom verejného funkcionára.



„Posilňujeme transparentnosť na oboch stranách. Tak v procese verejného obstarávania, ako aj pri výkone kontroly. Posilňujeme aj právomoc Úradu pre verejné obstarávanie,“ uviedol Hlivák. Podľa pôvodných návrhov mali byť právomoci ÚVO výrazne oklieštené. Podľa Hliváka sa po prijatí novely parlamentom zvýši aj štandard a kvalita zverejňovania informácií počas verejného obstarávania. Transparentnosť verejných obstarávaní by mala podľa predsedu ÚVO zaistiť dôsledná verejná kontrola v procese celého verejného obstarávania.



Nové povinnosti sa však nevzťahujú iba na obstarávateľov. Zvýšené nároky budú napríklad aj na predsedu ÚVO. Ten by mal mať zvýšený odpočet stavu verejného obstarávania v Národnej rade SR a zákon sprísňuje aj kvalifikačné predpoklady na výkon tejto funkcie.