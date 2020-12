M. Hlivák: Novela zákona od Š. Holého vnáša chaos do verejných nákupov

Bratislava 9. decembra (TASR) - Novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) vnáša do verejných nákupov chaos a je v nej viacero sporných bodov. Upozorňuje na to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák.



Podľa neho novela, ktorú predstavil Holý v stredu, začína demontovať ÚVO, ktorý stráži verejné peniaze tak, ako to poznáme dnes. "Podľa dnes zverejneného textu novely sa totiž tento plán zrealizuje v nasledujúcich dňoch, keďže bola avizovaná snaha predložiť zmeny ďalších zákonov. A ja sa pýtam prečo? Komu prekáža naša práca?" okomentoval Hlivák s tým, že keď súčasné vedenie výkonnej moci bolo v opozícii, na ÚVO sa s dôverou obracali s podnetmi, ktoré úrad následne preskúmal a viackrát im dal za pravdu, že bol porušený zákon.



"Pán Holý neprezentuje realitu, ktorá nastane po novele. Verejné nákupy sa budú riadiť paragrafmi, ktoré nezaručujú transparentnosť," zdôraznil Hlivák. Príkladom podľa neho je, že novela ruší súťaže do viacerých limitov, ten najvyšší ide do 5,3 milióna eur pre stavebné práce. "Znamená to, že nie všetci podnikatelia budú mať rovnaké príležitosti dostať sa k zákazkám a nebudú môcť v týchto zákazkách žiadať nápravu. Úrad navyše tieto zákazky nebude môcť skontrolovať," vysvetlil Hlivák a dodal, že v oklieštených limitoch, v ktorých nateraz ešte bude môcť úrad kontrolovať zákazky, sa mu obmedzuje jeho činnosť.



"Novela má napríklad zaviesť to, že úrad počas svojho konania nebude môcť žiadať informácie od orgánov činných v trestnom konaní alebo finančnej správy," pokračoval Hlivák. Takto ochrana verejného záujmu podľa neho nevyzerá. Poznamenal, že v novele chýbajú systémové opatrenia pre postihovanie zneužívania uvoľnených pravidiel a pre zníženie vplyvu politikov na verejné nákupy v podobe profesionalizácie verejného obstarávania.



"K novele pána Holého náš úrad predloží pripomienky a budeme pokračovať aj v odbornej debate s Európskou komisiou. Verím, že verejnosť bude venovať pozornosť debate okolo novely pána vicepremiéra, keďže ide o nastavovanie pravidiel, podľa ktorých bude štát nakupovať za peniaze nás všetkých," zdôraznil predseda ÚVO. Vicepremiérov prístup k tak kľúčovému zákonu a jeho neochota o ňom otvorene komunikovať je podľa Hliváka zrejmý aj z toho, že novelu vsunul do legislatívneho procesu pred Vianocami a informoval o tom tlačovou správou s vetami, ktoré sú v rozpore s paragrafmi v novele.