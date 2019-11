M. Hlivák: Pri zákone o verejnom obstarávaní vyhrala politika

Bratislava 26. novembra (TASR) - Pri hlasovaní o vetovanej novele zákona o verejnom obstarávaní vyhrala politika nad odbornou prácou. Uviedol to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák po tom, ako parlament odmietol právnu normu, ktorú na opätovné prerokovanie vrátila do pléna prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"My sme chceli, aby boli pripomienky pani prezidentky akceptované, keďže vychádzali aj z našich argumentov. Zákon sme tvorili viac ako rok," vyhlásil Hlivák s tým, že sa o ňom viedla poctivá odborná debata. "Mali sme záujem, aby zákon bez škodlivých pozmeňujúcich návrhov prešiel. Pri hlasovaní zákona ako celku sa mi javí, že vyhrala politika nad odbornou prácou. Zrejme sme nedozreli na to, aby bola odborná práca ocenená," myslí si Hlivák.



Novela bola podľa neho pripravená v prospech verejného záujmu. "Je to obrovská škoda práve kvôli vyhlasovateľom súťaží, ktorí čakali na zmeny v tom, aby sme vedeli zakročiť napríklad proti nepoctivým podnikateľom, ktorí súťaže neustále napádajú a súčasne, aby sme opäť skvalitnili prostredie pri nakladaní s verejnými zdrojmi pri verejnom obstarávaní," uviedol v súvislosti s odmietnutím novely Hlivák.



Poslanec koaličného Smeru-SD Robert Fico dáva neschválenie novely za vinu poslancom vládneho Mosta-Híd. Prítomní poslanci klubu sa buď zdržali, alebo hlasovali proti. "Tu je potrebné klásť otázky strane Most-Híd, ktorá zarezala tento zákon, pretože my sme odmietli všetky pripomienky prezidentky SR a pri záverečnom hlasovaní Most-Híd podporil svojho čudného predsedu ÚVO. Ale taký je život, my to rešpektujeme, ale je to škoda, lebo aj tento zákon, ktorý bol veľmi užitočný v praxi, mohol prejsť," skonštatoval Fico.



Za prijatie novely hlasovali všetci prítomní poslanci Smeru-SD, SNS, ale aj niektorí nezaradení poslanci. Proti boli i poslanci SaS, OĽaNO a Sme rodina. Zdržali sa poslanci ĽSNS.