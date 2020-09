M. Hlivák: Svoju oprácu staviam na odbornosti a otvorenosti

Bratislava 14. septembra (TASR) – Miroslav Hlivák je šéfom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) už tri roky. Skonštatoval, že svoju prácu stavia najmä na odbornosti, ale aj na otvorenej komunikácii.



"Dnes sú to presne tri roky, čo zastávam funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Budovanie dôvery, odbornosť a otvorená komunikácia. To sú kľúčové body, na ktorých spolu s mojimi kolegami staviam prácu vo verejnom priestore," priblížil pre TASR Hlivák.



Predseda ÚVO zároveň zverejnil na sociálnej sieti vyjadrenie Zuzany Petkovej z Nadácie Zastavme korupciu k jeho pôsobeniu vo funkcii. "ÚVO sa za posledné tri roky pustil do riešenia veľkých káuz. Mal odvahu udeliť sankcie alebo aj priamo zrušiť zákazky, ktoré boli šité na mieru nedotknuteľných firiem. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím úrad rieši naše podnety oveľa rýchlejšie a v zákonných lehotách," skonštatovala Petková vo videu na sociálnej sieti.



Zhodnotila, že nadácia v súčasnosti oveľa viac verí v nestranné rozhodovanie úradu. Pozitívne vníma väčšiu transparentnosť, otváranie sa verejnosti, silnú metodickú činnosť či dobré PR. "Ak by som mala niečo malé úradu vytknúť, tak podľa spolupracujúcich právnikov a advokátov je to v niektorých prípadoch trochu formálne rozhodovanie," dodala Petková.



Michal Krčméry z Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) tiež vo videu zverejnenom na sociálnej sieti uviedol, že ÚVO vníma ako dôležitého partnera. "Hoci AmCham s ÚVO nemajú na všetky veci úplne rovnaký pohľad, za posledné tri roky určite vieme oceniť to, že sa úrad snaží o otvorenejšiu komunikáciu. Snaží sa zvyšovať dôveryhodnosť verejného obstarávania na Slovensku," poznamenal Krčméry.