M. Hlivák víta zapracovanie návrhov ÚVO do reformného dokumentu

Bratislava 5. októbra (TASR) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák víta zapracovanie návrhov úradu do dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Materiál zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR a má byť základom pre plán obnovy.



"Som rád, že opätovne, tak ako aj v programovom vyhlásení, vedenie štátu prijalo naše návrhy na zlepšenie oblasti verejného obstarávania na Slovensku. Vítam jeho ambíciu posilniť nezávislosť úradu, aj to, že si opätovne osvojili koncept profesionalizácie. Už dlhodobo akcentujeme, že strategické nákupy majú zastrešovať odborníci, či to, aby vznikli centrálne obstarávacie organizácie. Rovnako ma teší, že sa s úradom počíta ako s autoritou – kľúčovou inštitúciou pre kontrolu eurofondových zákaziek," skonštatoval Hlivák.



Pozitívne vníma aj to, že vláda počíta s prepájaním systémov a zhromažďovaním dát aj z oblasti verejného obstarávania na jednom mieste, na čom úrad už v súčasnosti pracuje. Hlivák avizoval, že úrad predloží vláde ďalšie materiály na skvalitnenie oblasti verejného obstarávania. "V najbližších dňoch úrad zverejní súbor legislatívnych návrhov, ktoré sú v súlade s návrhmi, ktoré si vedenie štátu osvojilo a zverejnilo v tomto dokumente. Spolu s kolegami pracujeme na precizovaní právnej úpravy tak, aby boli dosiahnuté ciele komplexnej reformy, ktorú realizujem od nástupu do funkcie, a s ktorými sa už v dvoch dokumentoch stotožnilo vedenie štátu," dodal.



Reformný dokument zahŕňa aj novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť proces verejného obstarávania, ale aj posilniť nezávislosť ÚVO a zvýšiť transparentnosť a apolitickosť. Zaviesť sa má aj koncept profesionalizácie verejného obstarávania. ÚVO by mal zároveň podľa dokumentu zabezpečiť odbornú a kontinuálnu prípravu svojich zamestnancov a vybudovať analytickú jednotku. V roku 2022 sa má ukončiť zmluva Elektronického kontrakčného systému, ktorý nemá vhodné charakteristiky na transformáciu na ponukový systém.



Súčasne by podľa reformného materiálu mali vzniknúť dve centrálne obstarávacie organizácie, pričom jedna bude zameraná na obstarávanie strategických investičných projektov pre štát a druhá na nákupy subjektov samospráv. DO roku 2024 sa tiež má zaviesť povinné zelené obstarávanie. Odštartovať sa má na komoditách papier, IT a doprava.