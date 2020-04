M. Hlivák víta, že vláda zahrnula do vládneho programu návrhy ÚVO

Bratislava 19. apríla (TASR) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák víta, že vláda zahrnula do svojho programového vyhlásenia návrhy, ktoré jej úrad zaslal v snahe zvýšiť dôraz na strategickú oblasť verejného obstarávania. Programové vyhlásenie vláda schválila v nedeľu.



"V snahe zvyšovať kvalitu života ľudí z európskych zdrojov sme rozpracovali koncept 'jedenkrát a dosť'. To, že sa s ním vláda stotožnila a premietla ho do svojho dôležitého dokumentu, vnímam aj ako prejav dôvery, keďže úrad sa má stať tým subjektom, ktorý bude kontrolovať proces verejného obstarávania pri eurofondových zákazkách," podotkol Hlivák.



Vláda sa podľa neho v programovom vyhlásení rovnako prihlásila aj k potrebe posilniť nezávislosť úradu, zvyšovať odbornosť v oblasti verejných nákupov či potrebe posilňovať informovanosť a otvorenú komunikáciu.