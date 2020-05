M. Hojsík: Kríza prináša možnosť prestavať hospodárstvo na zelenšie

Bratislava 19. mája (TASR) - Európska zelená dohoda má obrovský potenciál pripraviť slovenskú ekonomiku do budúcnosti a zvýšiť odolnosť spoločnosti tým, že do centra pozornosti sa dostanú ľudia, ich blahobyt, udržateľnosť a zdravé životné prostredie. Presvedčený je o tom europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko), ktorý predstavil návrh zelených ekonomických opatrení.



"Nastal čas rozprávať sa o tom, ako bude Slovensko obnovovať ekonomiku po koronakríze. Na európskej úrovni je táto diskusia už rozbehnutá," povedal v utorok na tlačovej konferencii Hojsík. Podľa neho súčasná kríza prináša príležitosť "prestavať slovenskú ekonomiku". "Znížiť emisie skleníkových plynov, vydať sa na cestu bezuhlíkového hospodárstva, rozbehnúť cirkulárnu ekonomiku a zlepšiť ochranu biodiverzity," uviedol Hojsík.



Upozornil na to, že napriek tomu, že sa Slovensko zaviazalo k zelenej obnove po koronakríze, vo svojom minulotýždňovom uznesení z k návrhu pokrízových opatrení vláda nespomína "zelenú obnovu" hospodárstva. "Potrebujeme zrýchliť výstavbu čističiek vôd pre väčšie aglomerácie, súčasne zvýšiť aj výstavbu čističiek v malých sídlach. Vzhľadom na sucho sa oplatí viac investovať do zachytávania dažďovej vody, v oblasti úspor energie je potrebné naštartovať obnovu verejných budov tak, aby sme dosiahli tempo aspoň troch percent ročne, čo prinesie nielen úspory na nákladoch za energie, ale aj pracovné miesta, zníži sa aj závislosť na dovoze fosílnych palív," vymenoval potrebné opatrenia Hojsík.



Okrem toho je podľa neho nutné podporiť viac renovácie rodinných a bytových domov, potrebné je aj tzv. kotlíkové šrotovné. "Na Slovensku zomrie predčasne vyše 4000 ľudí na znečistenie ovzdušia. Týmto pomôžeme tým najzraniteľnejším a súčasne tým pomôžeme znížiť náklady na kúrenie," myslí si Hojsík.



V oblasti cirkulárnej ekonomiky potrebuje Slovensko podľa europoslanca zvýšiť mieru recyklácie, ale potrebné je viac investovať aj do separovaného zberu. "Podporou inovácií a fondom, ktorým bude podporovať opätovné využívanie a ekodizajn, podporíme rozvoj malých a stredných firiem na Slovensku," uviedol Hojsík s tým, že potrebné je myslieť aj na rozvoj mobility, pričom je potrebné viac investovať do rozvoja cyklodopravy. "Je tu veľký potenciál aj v rozvoji hromadnej dopravy a prechodu na bezemisnú dopravu," dodal Hojsík.